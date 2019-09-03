Замминистра обороны Евкуров дал старт новому учебному году "кремлевских курсантов"

Материально-техническая и учебная база военных вузов будет модернизирована с учетом опыта ведения современных боевых действий, отметил министр

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров посетил в понедельник Московское высшее общевойсковое командное училище, где на торжественной линейке дал старт новому учебному году.

"Для меня сегодня большая честь от имени министра обороны Российской Федерации Героя России, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу и от себя лично поздравить вас с Днем знаний, началом учебного процесса", - сказал Евкуров.

Он напомнил, что училище воспитало 109 Героев Советского Союза и России, пять маршалов и свыше 600 генералов. "Все это безусловное свидетельство мужества и героизма, отваги и доблести воспитанников училища, любви к своей Родине и преданности присяги", - отметил Евкуров.

Обращаясь к курсантам, замминистра призвал их ответственно отнестись к учебе, преумножить достижения предыдущих поколений, а также пожелал успехов в обучении и службе.

Как пояснили в Минобороны России, вступительные испытания по зачислению кандидатов в училище прошли с 1 по 20 июля. "Конкурс при отборе кандидатов для обучения в училище составил 3,1 человека на место", - отметили в Минобороны, добавив, что план отбора курсантов выполнен в полном объеме - отобрано 306 человек.

Материально-техническая и учебная база военных вузов, а также полигонов будет модернизирована с учетом опыта ведения современных боевых действий, сообщил Евкуров.

"Сегодня ведь стремительно растет обеспеченность современными образцами вооружений и военной техники. То, конечно, когда офицер приходит и впервые видит новые образцы военной техники, это не есть порядок. Поэтому это все будет, мы будем совершенствовать базу социальную, учебную, полигонную", - сказал замминистра.

По словам Евкурова, министр обороны Сергей Шойгу поставил ему задачу заняться не только заполняемостью полигонов, но и модернизировать оборудование полигонов, учебных центров, материальной базы в части, касающейся боевой подготовки, во всех военных вузах.

Он добавил, что курсанты уже сами начали учитывать опыт современных конфликтов. "Курсанты и научные роты уже совершенствуют ту учебно-материальную базу, в том числе с учетом опыта и в Сирии, и с учетом опыта вообще в вооруженных конфликтах", - сказал генерал.

История училища

Московское высшее общевойсковое командное училище было сформировано 15 декабря 1917 года как 1-я Московская пулеметная школа. С тех пор состоялось 140 выпусков.

В ходе Великой Отечественной войны, когда германские войска наступали на Москву, был сформирован курсантский полк из числа офицеров и курсантов училища. Свой первый бой полк принял 12 октября 1941 года на Волоколамском направлении. За мужество и отвагу, проявленные в боях за столицу, 59 курсантов были награждены орденами и медалями.

Сейчас училище - это современный учебно-научный центр, который готовит высококлассных специалистов для Вооруженных сил России.