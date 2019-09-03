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03.09.2019
ЦАМТО

Холдинг "Вертолеты России" и "Газпром космические системы" подписали соглашение о сотрудничестве

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Gazprom-SpaceSystems
ОАО "Газпром космические системы".

ЦАМТО, 2 сентября. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и АО "Газпром космические системы" заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно договоренности, с 2020 года эксплуатанты вертолетов российского производства смогут пользоваться услугами спутниковой связи на борту.

"Наши коллеги из компании-оператора "Газпром космические системы" будут предоставлять услуги спутниковой связи и доступ в интернет на вертолетной технике, созданной на предприятиях холдинга. Такие возможности даст использование системы спутниковой связи "Ямал". В следующем году комплекс услуг спутниковой связи планируется предоставлять эксплуатантам вертолетов Ансат и Ми-38, а затем и гражданских машин других типов. Это позволит значительно расширить их функциональные возможности и конкурентоспособность", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Кроме того, планируется создать абонентскую сеть спутниковой связи для эксплуатантов вертолетов производства холдинга "Вертолеты России". Предусматривается возможность предоставления услуг на вертолетах, которые уже находятся в эксплуатации у российских и иностранных заказчиков.

Соглашение также предусматривает разработку совместных проектов по обеспечению послепродажного обслуживания систем спутниковой связи, установленных на вертолетах отечественного производства.

Подписи под документом в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и глава АО "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-38
Компании
Вертолеты России
Проекты
2020-й год
ИТ
МАКС-20XX
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