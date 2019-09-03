В США разработали необычный способ сотовой связи на поле боя

Сотовая связь является удобным способом коммуникации. Военные многих стран озабочены тем, чтобы сделать ее неотъемлемой частью современного поля боя. Американцы придумали крайне необычный способ создания мобильной сети на передовых и удаленных позициях.

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Недавно "Военное обозрение" писало об испытаниях российской сети военной сотовой связи. ВС РФ посредством мобильных ретрансляторов удалось создать локальные сотовые сети с охватом до 40 км от передвижной вышки. Но что произойдет, если связь потребуется создать в труднодоступной местности? Один из подрядчиков армии США кажется нашел нетривиальный ответ на этот вопрос.

Фирма Hughes Network Systems анонсировала в конце августа новый технологический продукт, который, по мнению разработчика, сможет превратить вертолет в аэромобильную вышку сотовой связи.

Благодаря интеграции технологии LTE с решением от Hughes HeloSat, системой, которая обеспечивает связь между/с вертолетами вне пределов прямой видимости, Hughes Network Systems обещает превратить вертолет во временную мобильную вышку сотовой связи.

Технология может быть реализована на вертолете или интегрирована с беспилотным летательным аппаратом. Благодаря новой системе может быть создана сеть сотовой связи с охватом в десятки километров. Фирма утверждает, что перспективная технология может поддерживать сеть из более чем 100 пользователей одновременно.

Вместе с Virtual Network Computing (VNC) – системой удаленного доступа - Hughes сможет расширить возможности предоставления беспроводной связи солдатам и передовым боевым группам реагирования, которым она необходима для выполнения сложных задач в отрыве от основных сил.

- утверждает директор Hughes по развитию бизнеса в сфере обороны.

Цель: повысить скорость принятия решений на поле боя

Новые возможности сотовой связи помогут Пентагону построить многоуровневую и унифицированную архитектуру сети коммуникаций для того, чтобы сократить время на принятие решение и расширить свою информированность о происходящем на поле боя.

На данный момент у компании не существует твердого контракта на дальнейшую разработку данной технологии от Минобороны США, однако фирма имеет несколько соглашений на развитие системы высокопроизводительной спутниковой связи, которая должна обеспечивать коммуникацию вне зоны прямой видимости. Представитель фирмы отказался озвучить журналистам детали этих контрактов.