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03.09.2019
Lenta.ru

Российский сверхтяжелый "Енисей" подорожал в два раза

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Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Создаваемая для полетов на Луну российская сверхтяжелая ракета "Енисей" обойдется в сумму от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей, заявил в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете "Ведомости" вице-премьер Юрий Борисов.

"У нас нет конечных параметров, в том числе стоимостных. Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Это огромный разброс, так нельзя планировать. "Роскосмос" должен закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ", — сказал чиновник.

В августе гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "Енисей" будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник.

В марте менеджер оценил создание и первый запуск "Енисея" в 740 миллиардов рублей.

Грузоподъемность "Енисея" превысит 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный.

В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель Space Launch System (SLS) компании Boeing) должна полететь в 2020-2021 годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
SLS
Восточный Космодром
Луна
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14 комментариев
№1
03.09.2019 05:34
Опять эти "лунтики" триллионы из бюджета сосут на свои игрушки!
Может лучше  на 1,5 трлн. руб. построить 5 000 новых школ и детских садов, газифицировать города и села в России?
Опыт СССР ничему не учит?
+1
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№2
03.09.2019 08:16
Цитата, q
У нас нет конечных параметров, в том числе стоимостных.
А к чему тогда языком трепать?
Цитата, штурм сообщ. №1
Может лучше на 1,5 трлн. руб.
Вы ещё забыли упомянуть про "пенсии старикам" и "зачем нам этот космос".:)
+1
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№3
03.09.2019 08:50
Правильно! Отдать всё пенсионерам и беременным детям.
+3
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№4
03.09.2019 09:35
Цитата, LEO101 сообщ. №2
А к чему тогда языком трепать?
если не понимаете смысл сказанного, то хоть не позорьтесь.
Цитата, q
"У нас нет конечных параметров, в том числе стоимостных. Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Это огромный разброс, так нельзя планировать. "Роскосмос" должен закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ", — сказал чиновник.
0
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№5
03.09.2019 09:45
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
если не понимаете смысл сказанного
Опять глупости пишите! Вы хоть текст читали?
Борисов сам озвучивает цифры
Цитата, q
"У нас нет конечных параметров, в том числе стоимостных. Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Это огромный разброс, так нельзя планировать. "Роскосмос" должен закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ", — сказал чиновник.
а потом сам-себя начинает критиковать.
Откуда  Борисов взял эти цифры?
Роскосмос считает по другому.
Цитата, q
В марте менеджер оценил создание и первый запуск "Енисея" в 740 миллиардов рублей.
0
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№6
03.09.2019 10:07
Цитата, LEO101 сообщ. №5
а потом сам-себя начинает критиковать
он Роскосмос критикует!!!
0
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№7
03.09.2019 10:19
Цитата, q
Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей.
Интересно что создание основы "Енисея" - РН среднего класса "Союз-5"("Иртыш"), оценивается лишь в 61,2 млрд рублей.
https://vpk.name/news/221945_roskosmos_potratit_na_sozdanie_raketyi_soyuz5_pochti_612_mlrd_rublei__goszakupki.html

На что собираются потратить остальные деньги? На увязку "иртышей" в пакет...?


+1
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№8
03.09.2019 10:49
Цитата, Павел 1978 сообщ. №6
он Роскосмос критикует!!!
Цитата, q
Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей.
Откуда Борисов взял эти цифры?! Он их сам придумал?
Эскизного проекта на "Енисей" ещё нет и, следовательно, НЕТ технико-экономическое обоснования проекта.
Как можно критиковать Роскосмос за то, чего нет?:)
0
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№9
03.09.2019 11:41
Цитата, q
Откуда Борисов взял эти цифры?! Он их сам придумал?

подозреваю, что для создания Енисея необходимо проводить ОКР, которые плохо просчитываются. Вполне возможно, что решили взять максимальную цену, худший вариант. Но если это так, то не факт, что и это будет последняя оценка
0
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№10
03.09.2019 11:44
Цитата, Бродник сообщ. №9
подозреваю, что для создания Енисея необходимо проводить ОКР, которые плохо просчитываются.
Т.е. цифры взяты "с потолка".
0
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№11
03.09.2019 12:41
Советую прочитать интервью Борисова "Ведомостям".
Там фразы Борисова звучат совсем по другому, чем "растасканные" на цитаты и "сдобренные" комментариями журналистов.
0
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№12
03.09.2019 14:30
Цитата, forumow сообщ. №7
Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей.
Интересно что создание основы "Енисея" - РН среднего класса "Союз-5"("Иртыш"), оценивается лишь в 61,2 млрд рублей.

На что собираются потратить остальные деньги? На увязку "иртышей" в пакет...?
Любопытно еще раз сравнить:
На увязку в пакет трех ступеней Falcon Heavy компания SpaceX потратила 34 млрд. руб.

Разница - в 30-50 раз!!!
Цитата, q
В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель Space Launch System (SLS) компании Boeing) должна полететь в 2020-2021 годах.
Третья ракета такого же класса New Glenn от Blue Origin (со стартовой тягой ~ вдвое меньше чем у Falcon Heavy, но больше чем у SLS) должна полететь в 2021-2022 годах.
Это только американские.

В Китае, помимо государственных, сразу три частных компании строят ракеты, в т.ч. и тяжелые.
Одна из них была представлена на МАКС-2019, точнее - целая линейка, а также метановый двигатель для нее.
Очень жалею, что фото макетов не получилось. И в интернете тоже пока нет.
Характеристики (тоже плохо видно, но разобрать можно):
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/09/312cf69f7b9b8963af6e489732922af8.jpg

Основатель компании LandSpace Чжан Чангу объявил о том , что первый полет РН Zhuque-2 (ZQ-2) запланирован на 2020 год.

Предприятие по производству ракет в Хучжоу (Huzhou) будет создавать до 30 ракет-носителей и 200 двигателей в год уже к началу 2020-го года.

Компания будет производить запуски  каждые 7 дней максимум с 20-ю задействованными сотрудниками, используя ряд новых технологий включая автоматическую загрузку, беспилотную горизонтальную транспортировку ракеты, автоматическое тестирование системы управления.
-1
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№13
03.09.2019 17:15
Цитата, BorSch сообщ. №12
Любопытно еще раз сравнить:
На увязку в пакет трех ступеней Falcon Heavy компания SpaceX потратила 34 млрд. руб.

Разница - в 30-50 раз!!!
Конечно любопытно!
Только Вы не учитываете, что под этот "Енисей" надо заново на Восточном спроектировать и построить стартовый стол, МИК и прочую инфраструктуру.
А у Маска это всё уже есть.

Я смотрю, грузоподъемность у ракеты ZQ-2А растёт не по дням, а по часам.
В 2018 году была 6 тонн на 200 км (НОО), а сейчас - 7 тонн на 500 км (НОО) и 3 тонны на ГПО.
И при этом длина уменьшилась аж на 10 м и тяга тоже уменьшилась на 20 тонн, а вот вес увеличился на 11 тонн.
Чудеса!!!
Вот что LCH4 животворящий делает!
Затейники эти китайцы
0
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№14
03.09.2019 17:35
Цитата, LEO101 сообщ. №13
а сейчас - 7 тонн на 500 км (НОО)
Не совсем - 7 тонн на ССО 500 км. Рад, что Вам тоже нравится улучшение проектных характеристик китайской ракеты.
Цитата, LEO101 сообщ. №13
Только Вы не учитываете, что под этот "Енисей" надо заново на Восточном спроектировать и построить стартовый стол, МИК и прочую инфраструктуру
Почем все это нынче в триллионах - выкопать яму в 50 раз дороже чем разработать и испытать ракету?
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