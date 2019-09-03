Российский сверхтяжелый "Енисей" подорожал в два раза

Создаваемая для полетов на Луну российская сверхтяжелая ракета "Енисей" обойдется в сумму от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей, заявил в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете "Ведомости" вице-премьер Юрий Борисов.

"У нас нет конечных параметров, в том числе стоимостных. Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Это огромный разброс, так нельзя планировать. "Роскосмос" должен закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ", — сказал чиновник.

В августе гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "Енисей" будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник.

В марте менеджер оценил создание и первый запуск "Енисея" в 740 миллиардов рублей.

Грузоподъемность "Енисея" превысит 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный.

В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель Space Launch System (SLS) компании Boeing) должна полететь в 2020-2021 годах.