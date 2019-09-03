Американские невидимки появились у границ России

Стелс-бомбардировщик ВВС США Northrop B-2А Spirit совершил первую вылазку в сторону границ России.

Он вылетел с военной авиабазы "Фэрфорд" Королевских ВВС Великобритании. По последним данным, его наблюдали над Северным морем.

"Оперативная линия" со ссылкой на свои источники сообщила, что с британской авиабазы "Фэрфорд" поднялись в небо три бомбардировщика-невидимки B-2А. Два из них взяли курс в сторону Шотландии. "Третий B-2A направляется на восток и уже находится над Северным морем. Не исключено, что у России через три-четыре часа появится реальная и уникальная возможность отработать по этой цели силами и средствами Радиотехнических войск (РТВ) и ПВО", - отмечают ее авторы.

В конце августа с американской авиабазы "Уайтмен" на британскую авиабазу "Фэрфорд" были переброшены три тяжелых малозаметных стратегических стелс-бомбардировщика Northrop B-2А Spirit для отработки задач в Европе, в частности ракетно-бомбовых ударов у границ России.