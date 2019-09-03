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03.09.2019
Военно-промышленный курьер

Американские невидимки появились у границ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стелс-бомбардировщик ВВС США Northrop B-2А Spirit совершил первую вылазку в сторону границ России.

Он вылетел с военной авиабазы "Фэрфорд" Королевских ВВС Великобритании. По последним данным, его наблюдали над Северным морем.

"Оперативная линия" со ссылкой на свои источники сообщила, что с британской авиабазы "Фэрфорд" поднялись в небо три бомбардировщика-невидимки B-2А. Два из них взяли курс в сторону Шотландии. "Третий B-2A направляется на восток и уже находится над Северным морем. Не исключено, что у России через три-четыре часа появится реальная и уникальная возможность отработать по этой цели силами и средствами Радиотехнических войск (РТВ) и ПВО", - отмечают ее авторы.

В  конце августа с американской авиабазы "Уайтмен" на британскую авиабазу "Фэрфорд" были переброшены три тяжелых малозаметных стратегических стелс-бомбардировщика Northrop B-2А Spirit для отработки задач в Европе, в частности ракетно-бомбовых ударов у границ России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
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