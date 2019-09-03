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03.09.2019
Российская газета

Экспедиция исследовала самую глубокую точку Баренцева моря

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Экспедиция Северного флота провела гидрологические измерения в самой глубокой точке Баренцева моря. Приборы опустили на 628 метров. Это произошло в проливе Кембридж, разделяющем острова Земля Александры и Земля Георга.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, эти исследования проходят в рамках комплексной экспедиции, которая действует в северных широтах в западной части архипелага Земля Франца-Иосифа. Она работает на борту спасательно-буксирного судна "Алтай". Геодезическая группа уже высадились на мыс Ледовой разведки острова Артура, мысы Нагурский, Стрелка и Мери Хамсуорт острова Земля Александры. Здесь они уточнили координаты географических точек исходной линии для отсчета российских территориальных вод.

На полуострове Армитидж острова Земля Георга специалисты изучили флору и фауну, а также искали свидетельства пребывания здесь экспедиции Фредерика Джексона. Кстати, участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага - Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова. Высадка на мыс Мери Хамсуорт позволила реконструировать часть маршрута группы штурмана шхуны "Святая Анна" Валериана Альбанова по леднику Вустер острова Земля Александры. На территории свободной от ледяного покрова биологи научной группы Русского географического общества выполнли запланированные исследования.

Сейчас экспедиция работает в районе мыса Ниль острова Земля Георга. Она уже прошла более 2,3 тысячи миль в Баренцевом и Карском морях, провела исследования на острове Пахтусова, в бухте Визе и в заливе Благополучия, обследовала остатки метеостанции, разрушенной в 1943 году немецкой подводной лодкой U-711, уточнила состояние захоронения советского гидрографа Ивана Курникова, погибшего в сентябре 1950 года при составлении карт Новой Земли.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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