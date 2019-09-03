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03.09.2019
ТАСС

Герасимов: выпускники Академии Генштаба должны быть готовы к ведению войн нового типа

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

Генерал также отметил важность для России подготовки квалифицированных военных кадров для армий и флотов ее союзников и партнеров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выпускники военной академии Генерального штаба ВС РФ должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа. Об этом заявил в понедельник на торжественном построении слушателей академии по случаю начала учебного года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Выпускники академии Генерального штаба должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием классических и асимметричных способов действий, обладать навыками аналитической работы и способностью к принятию нестандартных решений", - сказал начальник Генштаба.

По его словам, "учебный процесс безусловно будет построен с учетом развития военно-политической обстановки в мире, опыта применения российских вооруженных сил в современных военных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике, и особенностей международного военного сотрудничества в системе обеспечения глобальной, региональной и национальной безопасности". Герасимов отметил, что "это обусловлено дальнейшим развитием принципов ведения войны на основе скоординированного применения военных и невоенных мер при решающей роли вооруженных сил". "Поэтому мы возрождаем традиции повышения квалификации руководящего состава оперативного и стратегического уровня - командующих войсками военных округов, флотами, их заместителей, руководителей центральных органов военного управления, командующих объединениями видов и родов войск", - отметил военачальник.

Обращаясь к слушателям специального факультета, на котором учатся иностранцы, генерал отметил важность для России подготовки квалифицированных военных кадров для армий и флотов ее союзников и партнеров. "Нас объединяют единые приоритеты - добрососедство, взаимное доверие, взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, что ваша учеба в академии позволит сохранить общий вектор развития отношений в военной сфере, а традиционная линейка совместных мероприятий международного военного сотрудничества обновится и расширится", - добавил он.

После торжественного построения Герасимов прочитает лекцию по проблемам безопасности и угрозам современному миру для научно-педагогического состава слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства и факультета переподготовки и повышения квалификации.

В стенах Академии Генштаба подготовлено свыше 27 тыс. генералов, адмиралов и офицеров, из них более 4 тыс. - представители 55 иностранных государств.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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