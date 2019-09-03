Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР

30 августа иранское телевидение сообщило, что в соответствии с условиями ядерной сделки, заключенной в 2015 году, санкции против Ирана будут сняты в 2020 году. В этой связи Тегеран получит право беспрепятственно импортировать истребители, ракеты и другое оружие.

Источник изображения: topwar.ru

Иран обойдется без Запада

Очевидно, что западные страны во главе с США не станут развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном. Однако на них мир далеко не заканчивается. Как заявил заместитель министра обороны Абдолкарим Банитараф, в настоящее время ведутся двусторонние переговоры с рядом государств о закупке нового вооружения и техники для повышения боеспособности армии.

Первым делом Тегеран намерен заняться обновлением авиапарка. Его костяк на данный момент составляют американские истребители F-14 Tomcat и F-4 Phantom II, введенные в строй в 1970-х годах. В настоящее время они совершенно изношены: по оценкам разведывательных служб США, в боеспособном состоянии могут находиться только 20 самолетов.

При этом в вопросе приобретения передовых систем Иран чрезвычайно ограничен. Как рассуждают китайские издания, если исходить из предпочтений военных, то следовало бы предполагать закупку тяжелых российских машин Су-30 и Су-35 для замены F-14, которому они не уступают по дальности полета и грузоподъемности.

Источник изображения: topwar.ru

J-10C

Лакомый кусок

Но цена покупки тяжелых истребителей очень высока, иранские ВВС не смогут ее потянуть

- пишут издания из Поднебесной.

С их слов, огромный заказ на сотни истребителей является для Москвы лаковым куском, поэтому нетрудно догадаться, что она уже предлагает истребитель легкого класса – МиГ-35. Но и у Пекина имеется подходящая для иранского рынка машина – многоцелевой истребитель J-10С. Он оснащен РЛС с АФАР. Самолет в состоянии применяться как для ведения воздушного боя, так и для борьбы с наземными целями. Более того, он способен нести противокорабельные ракеты.

Иранские военные также хвалят J-10C, считая, что этот истребитель может быть одновременно F-4 ["Фантом"], J-7 [китайская копия МиГ-21] и F-14. Его закупочная цена намного ниже, чем у западных боевых самолетов, и очень привлекательна для обделенного Ирана.

Поэтому, делают вывод СМИ КНР, если Россия нацелилась на весьма перспективный иранский рынок, то она должна учесть, что будут и другие предложения:

J-10C очень желает получить этот огромный заказ, но ему придется столкнуться с конкуренцией МиГ-35.

Chengdu J-10 впервые поднялся в воздух в 2002 году, начал эксплуатироваться в 2005 году. Его модификация J-10C позиционируется как истребитель-перехватчик поколения 4++, имеющий пониженную радиолокационную заметность.

Отдельным вопросом остаётся то, что санкции в 2020 году в отношении Ирана могут быть и не сняты.