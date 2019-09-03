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03.09.2019
Известия.ru

Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет

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Источник изображения: Фото: TASS/Thierry Monasse

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС.

"Мы довели идею до сведения членов НАТО, предложили им коллективно к ней присоединиться. Они согласием пока не отреагировали", — рассказал Лавров во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не планирует уговаривать Пекин присоединиться к переговорам по контролю над этими ракетами. "В КНР заявили о том, что масштабы ее ядерного потенциала не сопоставимы с американским и российским, поэтому участие не может быть поддержано. Но американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговорить КНР. Мы не будем этим заниматься", — сказал Лавров.

6 августа МИД Китая призвал Южную Корею, Японию и Австралию не размещать на их территории американские ракеты средней дальности после того, как Вашингтон заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В противном случае Китай пообещал принять меры для защиты своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведомство выразило надежду на то, что американская сторона проявит осмотрительность и "не будет предпринимать шагов, нагнетающих обстановку в регионе".

В этот же день помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон выступил с обвинениями в адрес Китая: он возложил на Пекин ответственность за выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Китай, не будучи участником договора, заполучил тысячи таких ракет. Болтон отметил, что Вашингтон вышел из соглашения, чтобы разместить свои боевые установки на Дальнем Востоке для сдерживания КНР.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Австpалия
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Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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