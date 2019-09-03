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03.09.2019
Военно-промышленный курьер

Метр железобетона не проблема для ракет Новосибирского завода

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новосибирский завод искусственного волокна впервые принял участие в работе международного авиакосмического салона (МАКС).

АО "НЗИВ" продемонстрировало созданные на базе завода ракеты - авиационные средства поражения. На стенде завода участникам авиакосмического форума показали неуправляемые ракеты С-13-Т, С-13ДФ, С-13-ОФ. "Неуправляемая авиационная ракета С-13-Т с двухмодульной проникающей фугасной боевой частью предназначена для поражения военной техники (самолетов, вертолетов), находящихся в железобетонных укрытиях, бетонных взлетно-посадочных полос, целей, расположенных за прочными преградами, транспортно-десантных кораблей в прибрежной зоне", – рассказали представители завода.

С-13-Т способна насквозь пробивать до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Вторая разработка, ракета C-13-ОФ, способна поражать легкобронированную боевую технику с заданным дроблением боевой части на осколки массой 20-35 граммов. А неуправляемая авиационная ракета С-13ДФ предназначена для поражения легкоуязвимой боевой техники, расположенной в складах местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа.

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  • В новости упоминаются
Проекты
МАКС-20XX
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3 комментария
№1
03.09.2019 11:56
довели дальность, как у Гидры - 8км?
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№2
03.09.2019 15:55
пишут до 4 км
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№3
03.09.2019 16:29
ну значит рано праздновать новосибирскому заводу
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