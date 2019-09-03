Юбилейный МАКС пройдет летом 2021 года

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в июле 2021 года в подмосковном городе Жуковский. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ, сообщается на сайте авиасалона.

Рекорд по посещаемости установил МАКС-2001. Тогда авиасалон посетили 660 тыс. человек. Это рекорд не побит ни одним авиационно-космическим салоном мира. МАКС-2019 посетили 578 тыс 810 участников и гостей.

Впервые в России крупная авиационная выставка с международным участием "Мосаэрошоу-92" была проведена 11-16 августа 1992 года. С 1993 года МАКС проводится регулярно, по нечетным годам.