Войти
03.09.2019
Военно-промышленный курьер

Юбилейный МАКС пройдет летом 2021 года

666
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в июле 2021 года в подмосковном городе Жуковский. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ, сообщается на сайте авиасалона.

Рекорд по посещаемости установил МАКС-2001. Тогда авиасалон посетили 660 тыс. человек. Это рекорд не побит ни одним авиационно-космическим салоном мира. МАКС-2019 посетили 578 тыс 810 участников и гостей.

Впервые в России крупная авиационная выставка с международным участием "Мосаэрошоу-92" была проведена 11-16 августа 1992 года. С 1993 года МАКС проводится регулярно, по нечетным годам.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
19.08.2019
Смертельный показ. Как разбивались истребители пилотажных групп России
29.11.2016
Комплексный тренажер МС-21
07.12.2011
Ракета в чемодане. Как сократить выставочные расходы
21.08.2009
Первые два Ту-334 планируется продать в 2010 году
20.08.2009
15 истребителей в год
18.08.2009
Sukhoi Superjet-100 начал тренировочные полеты на МАКС-2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.09 17:47
  • 1
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 03.09 17:35
  • 14
Российский сверхтяжелый "Енисей" подорожал в два раза
  • 03.09 17:18
  • 24
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 03.09 16:51
  • 3
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 03.09 16:35
  • 1929
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.09 16:29
  • 3
Метр железобетона не проблема для ракет Новосибирского завода
  • 03.09 15:49
  • 1
Самые массовые боевые самолёты на боевой службе
  • 03.09 15:10
  • 6
Страна (Украина): пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись
  • 03.09 15:09
  • 7
Россия заменит "кукурузники"
  • 03.09 14:25
  • 14
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 03.09 13:49
  • 10
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 03.09 13:16
  • 16
Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
  • 03.09 11:28
  • 16
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
  • 03.09 10:57
  • 3
Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае
  • 03.09 10:30
  • 3
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР