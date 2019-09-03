Бесшумный малогабаритный автомат АМБ-17 показали на видео

Концерн "Калашников" показал на видео бесшумный малогабаритный автомат АМБ-17. Он предназначен для вооружения бойцов подразделений специального назначения.

Его общая длина - 850 миллиметров, а вот длина ствола - всего 200. Для обеспечения высокой эффективности поражения целей в сочетании с малой шумностью выстрела используют специальные патроны с дозвуковой скоростью пули, их калибр 9х39 мм. В магазине - 30 патронов. Вес автомата - 2,9 килограмма.

На видео заметно, что сверху на ствольной коробке крепится планка Пикатинни для установки различных прицельных приспособлений. Автомат укомплектован интегрированным глушителем. АМБ-17 может стать своеобразной альтернативой автомату "Вал".

Светлана Цыганкова