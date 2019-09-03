AR-18: самая успешная неудача

Винтовка ArmaLite AR-18 была весьма удачной по своей конструкции, но стала "третьей лишней": в годы расцвета M16 и АК-47 ей почти не нашлось места на высококонкурентном оружейном рынке.

Ларри Викерс, американский эксперт в области огнестрельного вооружения и ведущий видеоблога Vickers Tactical, поделился своими впечатлениями об этой модели. На видео можно в деталях рассмотреть процесс стрельбы и работу автоматики оружия.

Тестирование ArmaLite AR-18

Винтовка AR-18 была разработана компанией ArmaLite в инициативном порядке в 60-е годы. После ухода конструктора AR-10 и AR-15 Юджина Стоунера в ArmaLite началась работа над AR-16 под патрон 7,62?51 мм, но в связи массовым переходом на малоимпульсный патрон (5,56?45 мм) в 1963 году на её базе была создана AR-18. Эта модель успешно прошла полигонные испытания американской армии, но предпочтение было отдано конструкции AR-15, в армейском варианте ставшей M16.