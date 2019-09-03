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03.09.2019
ЦАМТО

Компания Huntington Ingalls Industries завершила начальные испытания АПЛ "Делавэр" класса "Вирджиния"

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Спуск на воду атомной подлодки класса Virginia
Спуск на воду атомной подлодки класса Virginia.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 2 сентября. Судостроительное подразделение Newport News Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries (HII) успешно завершило начальные ходовые испытания многоцелевой АПЛ класса "Вирджиния", (SSN-791) "Делавэр", предназначенной для ВМС США.

Подлодка в течение трех суток находилась в море для проверки функционирования всех систем, компонентов и отсеков. АПЛ "Делавэр" впервые выполнила погружение. Кроме того, была проверена маневренность АПЛ в надводном и подводном положениях при движении на различных скоростях.

По заявлению вице-президента Newport News по строительству подводных лодок Дэйва Болкара, АПЛ "Делавэр" хорошо зарекомендовала себя во время морских испытаний. В ближайшее время компания продолжит программу заводских ходовых испытаний перед поставкой подводной лодки ВМС США. Перед принятием на вооружение АПЛ также должна пройти ряд приемочных испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Новые подлодки придут на смену состоящим на вооружении АПЛ класса "Лос-Анджелес".

SSN-791 "Делавэр" является 18-й АПЛ класса "Вирджиния" и 9-й подлодкой, строящейся Newport News Shipbuilding. Постройка АПЛ началась в сентябре 2013 года. Закладка киля состоялась в мае 2016 года, церемония крещения была проведена 20 октября 2018 года, а спуск на воду состоялся в декабре 2018 года. Передача подлодки SSN-791 "Делавэр" ВМС США запланирована на конец 2019 года.

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Страны
США
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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