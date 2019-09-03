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03.09.2019
Военное обозрение

Определены параметры сетей 5G в России

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Вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что в России будет создана сеть 5G и озвучил частоты, на которых она будет работать. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на интервью с чиновником.

Источник изображения: topwar.ru

Российскому 5G быть. Об этом заявил заместить председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов в своем интервью газете "Ведомости". Впрочем, по словам Борисова новый формат сотовой связи должен будет измениться под уже имеющиеся в России реалии.

Москва не готова массово расчищать частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые используются сейчас военными, под гражданские нужды.

Операторам сотовой связи придется перестраивать работу так, что бы перспективный вид связи работал в другом диапазоне, если они захотят ее запустить.

Борисов отмечает, что в "золотом диапазоне" отдельные частоты все же будут выделены под гражданскую отрасль в целях развития 5G и опытной эксплуатации перспективных сетей связи, однако процесс не будет носить массовый характер. Предполагается, что впоследствии операторы все равно будут вынуждены перейти на другие частоты.

В целом, взят курс на разворачивание сети 5G в более высоких диапазонах, на это мы ориентируем компании связи.

- цитирует слова вице-премьера газета "Ведомости".

Причина: это дорого

Причинами чиновник называет, в первую очередь, экономическую составляющую и вопросы обеспечения обороноспособности страны. На текущий момент, по словам Борисова, в диапазоне 3,4-3,8 Ггц находится вся спутниковая спецсвязь. То есть, для высвобождения частот для гражданской сферы, придется менять как всю спутниковую группировку, так и диапазоны всех приемно-передающих устройств.

Это огромные деньги.

Борисов подчеркивает, что складывающая ситуация должна дать толчок российской промышленности в уходе "от зависимости в области приемо-передающих устройств". В качестве возможного решения вице-премьер предлагает создать консорциумы с ведущими вендорами для разработки соответствующего оборудования.

В середине августа в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал позицию Совбеза России в вопросе предоставления частот сотовым операторам. В своей резолюции Совет безопасности негативно отнесся к передаче на гражданские нужды частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в Российской Федерации. Считается, что этот диапазон является наилучшим для 5G, и большинство телекоммуникационного оборудования разрабатывается для этих сетей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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