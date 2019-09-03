МАКС-2019: туман рассеялся

В Жуковском открылась перспектива на миллиарды долларов

Рекорд посещаемости – 173 тысячи человек – установлен на МАКСе в субботу, 31 августа. Такого нашествия устроители мероприятия, скорее всего, не ожидали. Но сумятицы в режим работы служб авиасалона это не внесло.

Неожиданностью для посетителей стал густой туман над летным полем, что не позволило начать воздушную часть шоу в указанное время. Но ко всеобщему удовольствию туман внезапно рассеялся, и показы авиатехники в деле начались.

Кстати, в работе салона принимал участие Красногорский завод им. Зверева, впервые продемонстрировавший свою систему маяков "Сталкер", которая позволяет летчикам сажать машины даже при нулевой видимости.

Стоит отметить уже зарекомендовавшую себя службу волонтеров, а также наглядную справочную систему, помогающую ориентироваться на всей территории МАКСа.

Зрители охотно толпились в очереди у авиатренажеров. Много любознательной публики было в павильоне Роскосмоса. Большое внимание привлекали отечественные беспилотники.

“Бросался в глаза неподдельный интерес юношества к отечественной авиации и космосу”

Бросался в глаза возрастной разброс посетителей – стар и млад – и неподдельный интерес юношества к отечественной авиации и космосу. Заслуженным успехом у посетителей пользовалась экспозиция Ирана, меньше – КНР, соорганизатора МАКСа.

И здесь вина самих китайцев, которые всем своим видом демонстрировали, что происходящее им "по барабану": сотрудники фирм подолгу отсутствовали на стендах, неохотно отвечали на вопросы на английском языке, а переводчиков на русский у большинства компаний-участников не было. Да и экспозиции, принадлежащие, видимо, отнюдь не ведущим фирмам в области самолето- и моторостроения, не содержали особо интересной информации для посетителей.

Но о приоритетах и достижениях предприятий авиационно-космического комплекса России МАКС дает исчерпывающее представление. Только здесь можно увидеть опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные разработки, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом.

А бизнесменам и специалистам МАКС дает уникальную возможность поиска новых партнеров, установления многоуровневых контактов, дальнейшего развития производственной кооперации. Убедительный итог авиасалона в Жуковском – анонсированные Рособоронэкспортом после предконтрактных переговоров и консультаций поставки за рубеж отечественных самолетов, вертолетов и средств ПВО на несколько миллиардов долларов.

Анатолий Иванько, обозреватель "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер",