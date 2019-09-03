Рособоронэкспорт ожидает существенного пополнения портфеля заказов по итогам МАКС-2019

ЦАМТО, 2 сентября. На МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций.

По их результатам ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько млрд. долл., сообщила пресс-служба российского спецэкспортера.

"Не сомневаюсь, что главным результатом МАКС-2019 станут новые контракты на поставку за рубеж российских самолетов и вертолетов, средств ПВО. Успешная реализация только тех проектов, которые мы обсудили с партнерами в эти августовские дни, принесет российским предприятиям несколько миллиардов долларов, которые пойдут на оплату труда специалистов и развитие современных производств. Сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта традиционно находится в районе 50 млрд. долл. В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского ОПК на сумму свыше 8,5 млрд. долл., причем половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия – признанный мировой лидер", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

В павильоне F2 и на статической площадке МАКС-2019 Рособоронэкспорт представил партнерам новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, многоцелевые истребители Су-35, учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш в исполнении для специальных и антитеррористических операций, многоцелевой вертолет Ми-38Т, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Тахион", высокоточные авиационные средства поражения, средства ПВО ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ", средства радиоэлектронной борьбы, автоматизированные системы управления и многое другое. Всего было представлено свыше 160 образцов продукции российского ОПК.

В дни работы авиасалона на российских самолетах и вертолетах ознакомительные полеты совершили и пилоты ВВС иностранных государств, приглашенные Рособоронэкспортом в Жуковский.

"Насыщенная деловая и летная программа МАКС-2019 способствовала успешной работе с иностранными делегациями, нередко возглавляемыми должностными лицами самого высокого уровня. Так, демонстрация новейшего истребителя 5-го поколения Су-57Э однозначно способствовала его рекламе в глобальном масштабе: специалисты Рособоронэкспорта зафиксировали резкий рост интереса к истребителю со стороны иностранных посетителей салона и СМИ из всех регионов мира. В целом же МАКС снова подтвердил, что экспортный потенциал российской авиационной и вертолетной техники, средств ПВО огромный. В самое ближайшее время мы ждем от наших партнеров свежие заявки, главным образом по технике, имеющей опыт эксплуатации в боевых условиях, в том числе в Сирии", – подчеркнул Александр Михеев.

Помимо обсуждения вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества, Рособоронэкспорт подписал "на полях" МАКС-2019 соглашение о сотрудничестве с правительством Ярославской области, региональное отделение Союза машиностроителей которой курирует Александр Михеев.

Кроме того, экспозиция Рособоронэкспорта, в том числе масштабная кинетическая инсталляция на стенде компании, была высоко оценена организаторами авиасалона, победив в одной из номинаций конкурса "Золотые крылья МАКС-2019", сообщает пресс-служба российского спецэкспортера.

Справочно:

По данным Оргкомитета МАКС-2019, стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 млрд. руб., деловой потенциал мероприятия оценивается в 400 млрд. руб. Выставку посетили 578 тыс. 810 участников и гостей.

В авиакосмическом салоне МАКС-2019 приняли участие 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежные компании. Впервые в истории салонов МАКС выставка проводилась при партнерском участии Китайской Народной Республики.

Российские и зарубежные производители представили свою продукцию на площади 26,5 тыс. кв.м. в павильонах и на 45 тыс. кв.м. открытых площадок и статических стоянок.