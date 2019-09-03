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03.09.2019
ЦАМТО

Подразделения МТО поставили на учении рекорд по заправке бронетехники

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МТО-УБ1
МТО-УБ1-мастерская технического обслуживания универсальная батальона.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 2 сентября. Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ поставили рекорд, заправив горючим 140 ед. бронетехники за 15 мин. на учении на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Для этого были применены новые топливозаправщики АТЗ-12, которые могут заправлять одновременно десять единиц техники.

"Мы к этому шли определенное время. У нас разработаны технические средства заправки, так называемые автотопливозаправщики. Одна машина заправляет сразу десять единиц при наличии двух человек по штату. Десять машин – это рота. Поэтому заправка идет от силы семь минут", – сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, который руководит учением.

По словам замглавы военного ведомства, в современных условиях фактор времени играет огромнейшее значение, и все расчеты ведутся не часами и сутками, а минутами.

Учение с подразделениями МТО началось в Центральном военном округе 27 августа и завершилось 30 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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