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03.09.2019
Военное обозрение

ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35

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Россия намеревалась использовать площадку авиасалона МАКС-2019 для эффектной демонстрации одной из своих новейших разработок - истребителя МиГ-35. Как пишут многие мировые СМИ, получилось в итоге действительно впечатляюще – самолет в ходе воздушного маневрирования потерял часть обшивки крыла, но продолжил участие в шоу с выполнением сложных фигур высшего пилотажа.

Источник изображения: topwar.ru

Данный инцидент стал поводом для насмешек со стороны как зарубежной, так и российской общественности, получившей в очередной раз "подтверждение" якобы низкого уровня качества отечественной боевой техники. К ее разочарованию потенциальный покупатель, Индия, для которой по большому счету и затевался показ МиГ-35 в действии, остался вполне доволен.

Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений. С его слов, это является доказательством высокого уровня качества и надежности истребителя.

На этом фоне, как указало The Economic Times 30 августа, ВВС Индии выдвинули предложение закупить у РФ 33 самолета – 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ (последние – для восполнения прошлых потерь).

Те [МиГ-29], которые предлагают русские, отличаются от тех, которые имеются в индийском арсенале

- отмечает издание, указывая, что их РЛС и другое оборудование будут соответствовать самым современных стандартам.

В этой связи можно предположить, что фактически речь идет о приобретении Нью-Дели почти двух эскадрилий МиГ-35, выступлением которого остались так довольны индийские военные, которые его уже успели опробовать в полете.

Тем более, что The Economic Times, ссылаясь на анонимные источники, указывает, что Россия может официально предложить Индии продажу МиГ-35 на этой неделе во время визита премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-35
Су-30
Су-30МК
Проекты
МАКС-20XX
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