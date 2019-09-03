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03.09.2019
Lenta.ru

Взрыв под Северодвинском связали с испытанием принципиально новой техники

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском стал следствием испытаний образцов принципиально новой техники. Об этом в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете "Ведомости" рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, никто в этом случае, к сожалению, не может исключить риски возникновения инцидентов. При этом Борисов заверил, что опасность для здоровья от радиации исключена как для пострадавших, так и для врачей. "Более подробно я не хотел бы это комментировать", — резюмировал он.

8 августа на полигоне под Северодвинском произошла авария во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. Тогда погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны. После аварии появилось сообщение о кратковременном превышении мощности дозы гамма-излучения, однако, по заверению экспертов в атомной отрасли, это не представляло опасности для местных жителей.

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