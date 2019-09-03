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03.09.2019
ТАСС

Российско-японские учения пограничников пройдут в акватории залива Анива на Сахалине

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Сторожевой корабль «Дозорный» проекта 22460
Вошедший в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации пограничный сторожевой корабль «Дозорный» проекта 22460 с заводским номером 302, построенный ОАО «Восточная верфь». Владивосток, 21.06.2018.
Источник изображения: www.newsvl.ru

Учения пройдут в рамках визита патрульного судна "Цугару" управления береговой охраны Японии Первого района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Совместные российско-японские учения пограничников пройдут в акватории залива Анива на Сахалине. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

"Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна "Цугару" управления береговой охраны Японии Первого района", - говорится в сообщении.

Гости пробудут в порту Корсакова (Сахалин) с 3 по 5 сентября. Жители Сахалина 5 сентября смогут посетить с экскурсией российский пограничный сторожевой корабль "Дозорный" и японское патрульное судно "Цугару", добавили в погрануправлении .

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
22460 Охотник
Проекты
Военные учения
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