Лондон: Авианосцу "Королева Елизавета" недостойно бороться с "дерзкими иранцами"

Новейший британский авианосец "Королева Елизавета" является слишком мощным боевым средством, чтобы использовать его в Ормузском проливе. К такому решению пришли в военном ведомстве Британии. Как считают в Минобороны, в этой связи нет никакой необходимости отправлять данный корабль в указанный регион для защиты интересов страны.

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HMS Queen Elizabeth R08 и USS George HW Bush CVN 77 в сопровождении эскорта

Всё зависит от того, какую задачу ему придется выполнять. Недавние события показали, что иранские стрелки перемещаются на маленьких лодках, пытаясь захватить суда [...] Реальность состоит в том, что для противодействия им нужны патрульные корабли, корабли охранения, такие как "Монтроз", чтобы помочь танкерам пройти

- заявила министр обороны Энн-Мари Тревельян.

HMS Montrose относится к серии "герцогских фрегатов" Королевского флота (тип 23), в качестве ударного вооружения которых выступают ПКРК "Гарпун". Со слов министра, корабли такого рода и должны нести "полицейский дозор" в Персидском заливе, а не "очень хороший военный корабль" в лице HMS Queen Elizabeth, так как "эти дерзкие иранцы на своих маленьких быстрых лодках" несоизмеримы с ним.

Лондон, указав на достоинства британского авианосца, обошел стороной недавно сделанное заявление командира HMS Queen Elizabeth Стива Мурхауса. Он признался в том, что флагман Королевского флота страдает от постоянной течи. Однако такие происшествия он считает рутинными:

Это уже шестой корабль, на котором я выступал в роли капитана […] Я подсчитал, что в среднем течь происходила раз в неделю на каждом корабле […] Течи – это часть службы.