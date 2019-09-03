Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Ивана Сафронова "Минобороны может самостоятельно достроить космодром "Восточный". Вместо ПСО "Казань" подрядчиком стройки может стать специально создаваемая для нужд армии компания", проблемы строительства космодрома "Восточный" будут рассмотрены на этой неделе у председателя правительства Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина. По словам людей, близких к аппарату правительства и администрации президента, премьер проведет установочное совещание с членами кабинета министров 2 сентября в Белом доме (его пресс-секретарь Олег Осипов эту информацию не прокомментировал), а президент обсудит накопившиеся проблемы 6 сентября непосредственно на "Восточном" (его пресс-секретарь Дмитрий Песков факт подготовки визита на космодром подтвердил "Ведомостям").

Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" 05.07.2019 (с) Валерий Шарифулин / ТАСС

В обоих случаях помимо финансовых вопросов "Роскосмоса" речь пойдет о темпах строительства стартового стола под космический ракетный комплекс "Ангара" (часть второй очереди "Восточного"), а также о достройке объектов инфраструктуры первой очереди (стартовый стол под ракеты-носители семейства "Союз-2"), говорит высокопоставленный чиновник аппарата правительства. А по результатам совещания у президента может быть решен вопрос о смене существующего подрядчика стройки - производственно-строительного объединения (ПСО) "Казань" - на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) "Военно-строительный комплекс", говорят два федеральных чиновника.

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью "Ведомостям" не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком "Восточного". В Минобороны на запрос "Ведомостей" не ответили, в "Роскосмосе" от комментариев отказались.

Контракт между "Роскосмосом" и ПСО "Казань" на строительство второго стартового стола на "Восточном" был подписан 3 октября 2018 г., хотя изначально предложение о привлечении этой компании к работе было сформулировано прежним руководством госкорпорации во главе с Игорем Комаровым (ныне полпред президента в Приволжско-Уральском федеральном округе) еще в 2017 г. Время ушло на согласование параметров контракта стоимостью 38,7 млрд руб., подписание которого откладывалось восемь раз и состоялось уже после назначения главой "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Стартовое сооружение строится из расчета на 10 пусков в год ракет "Ангара" тяжелого и легкого классов, строительные работы должны быть завершены к 2022 г. По словам сотрудника аппарата правительства, на момент выбора основного подрядчика стройки ПСО "Казань" действительно соответствовало всем необходимым параметрам: оно располагало достаточным количеством рабочих и техники, имело опыт возведения сложных объектов (вроде стадионов в Самаре и Саранске, где проходили матчи чемпионата мира 2018 г. по футболу), а также поддержку бывшего руководства Татарстана (по данным РБК, в 2000-е гг. "Казань" была частью группы ТАИФ, подконтрольной семье первого президента республики Минтимера Шаймиева). Заручилось ПСО и поддержкой нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова, который лично поручился за "Казань" при строительстве объекта и даже обещал ввести в республиканском правительстве должность ответственного за стройку "Восточного", писал "Коммерсантъ".

На начальном этапе стройка забуксовала: сказались финансовые проблемы ПСО, которое для своевременной достройки стадионов было вынуждено потратить собственные средства, кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) через суд требовала признать "Казань" банкротом и выставила ей долгов примерно на 2 млрд руб.

В январе 2019 г. Юрий Борисов допускал разрыв контракта с "Казанью", но затем ФНС и ПСО подписали мировое соглашение, а на "Восточный" была направлена первая техника и строители. Разрывать контракт в тех условиях было бы самоубийством, признается федеральный чиновник: несмотря на то что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин согласовал у президента список из четырех компаний, способных приступить к стройке "Восточного", ни Crocus Group Араса Агаларова, ни "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, ни "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко не согласились работать из-за сложностей с расчетами и ценообразованием. И работу продолжила "Казань": площадка под стартовое сооружение "Ангары" расчищена, завершаются работы в котловане, начинается его заливка бетоном.

Этот темп, по данным "Ведомостей", не устраивает правительство: там считают, что к стройке должно быть привлечено гораздо больше и рабочих, и техники, чтобы не допустить смещения сроков первого пуска "Ангары" с "Восточного" за пределы 2023 г. (изначально планировалось осуществить пуск в 2021 г.). В связи с этим и возник вариант привлечь к стройке военных, говорит человек в аппарате правительства: подрядные функции на "Восточном" ППК Минобороны сможет взять в 2020 г., когда завершится консолидация ее активов (так называемых главных военно-строительных управлений, доставшихся военным после упразднения Спецстроя России в 2016 г.) и произойдет очистка компании от долгов. Сама же "Казань" сконцентрируется на других объектах второй очереди космодрома, но не требующих столь серьезных вложений собственных сил, полагает собеседник "Ведомостей".

Идея привлечь военных на "Восточный" вызывает вопросы у руководства "Роскосмоса", знает человек, участвующий в строительстве космодрома. Во-первых, у "Роскосмоса" нет оснований для разрыва контракта, поскольку выполнение согласованных с "Казанью" графиков позволяет уложиться в обозначенные сроки возведения стартового стола. Во-вторых, передача функций подрядчика ППК касается вопроса с переоформлением земли под застройку на баланс Минобороны России, что сопряжено с длительной бюрократической процедурой. В-третьих, контракт на поставку технологического оборудования заключен "Казанью" со структурами "Роскосмоса", он уже вступил в действие и его разрыв чреват задержкой сроков ввода объекта в эксплуатацию. По совокупности этих факторов передача функций подряда ППК может сдвинуть сроки первого пуска "Ангары" с "Восточного" на один-два года, полагает собеседник "Ведомостей": "В любом случае точка в этом вопросе будет поставлена на совещании у президента".