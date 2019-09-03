Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
Как сообщает газета "Ведомости" в материале Ивана Сафронова "Минобороны может самостоятельно достроить космодром "Восточный". Вместо ПСО "Казань" подрядчиком стройки может стать специально создаваемая для нужд армии компания", проблемы строительства космодрома "Восточный" будут рассмотрены на этой неделе у председателя правительства Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина. По словам людей, близких к аппарату правительства и администрации президента, премьер проведет установочное совещание с членами кабинета министров 2 сентября в Белом доме (его пресс-секретарь Олег Осипов эту информацию не прокомментировал), а президент обсудит накопившиеся проблемы 6 сентября непосредственно на "Восточном" (его пресс-секретарь Дмитрий Песков факт подготовки визита на космодром подтвердил "Ведомостям").
Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" 05.07.2019 (с) Валерий Шарифулин / ТАСС
В обоих случаях помимо финансовых вопросов "Роскосмоса" речь пойдет о темпах строительства стартового стола под космический ракетный комплекс "Ангара" (часть второй очереди "Восточного"), а также о достройке объектов инфраструктуры первой очереди (стартовый стол под ракеты-носители семейства "Союз-2"), говорит высокопоставленный чиновник аппарата правительства. А по результатам совещания у президента может быть решен вопрос о смене существующего подрядчика стройки - производственно-строительного объединения (ПСО) "Казань" - на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) "Военно-строительный комплекс", говорят два федеральных чиновника.
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью "Ведомостям" не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком "Восточного". В Минобороны на запрос "Ведомостей" не ответили, в "Роскосмосе" от комментариев отказались.
Контракт между "Роскосмосом" и ПСО "Казань" на строительство второго стартового стола на "Восточном" был подписан 3 октября 2018 г., хотя изначально предложение о привлечении этой компании к работе было сформулировано прежним руководством госкорпорации во главе с Игорем Комаровым (ныне полпред президента в Приволжско-Уральском федеральном округе) еще в 2017 г. Время ушло на согласование параметров контракта стоимостью 38,7 млрд руб., подписание которого откладывалось восемь раз и состоялось уже после назначения главой "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Стартовое сооружение строится из расчета на 10 пусков в год ракет "Ангара" тяжелого и легкого классов, строительные работы должны быть завершены к 2022 г. По словам сотрудника аппарата правительства, на момент выбора основного подрядчика стройки ПСО "Казань" действительно соответствовало всем необходимым параметрам: оно располагало достаточным количеством рабочих и техники, имело опыт возведения сложных объектов (вроде стадионов в Самаре и Саранске, где проходили матчи чемпионата мира 2018 г. по футболу), а также поддержку бывшего руководства Татарстана (по данным РБК, в 2000-е гг. "Казань" была частью группы ТАИФ, подконтрольной семье первого президента республики Минтимера Шаймиева). Заручилось ПСО и поддержкой нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова, который лично поручился за "Казань" при строительстве объекта и даже обещал ввести в республиканском правительстве должность ответственного за стройку "Восточного", писал "Коммерсантъ".
На начальном этапе стройка забуксовала: сказались финансовые проблемы ПСО, которое для своевременной достройки стадионов было вынуждено потратить собственные средства, кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) через суд требовала признать "Казань" банкротом и выставила ей долгов примерно на 2 млрд руб.
В январе 2019 г. Юрий Борисов допускал разрыв контракта с "Казанью", но затем ФНС и ПСО подписали мировое соглашение, а на "Восточный" была направлена первая техника и строители. Разрывать контракт в тех условиях было бы самоубийством, признается федеральный чиновник: несмотря на то что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин согласовал у президента список из четырех компаний, способных приступить к стройке "Восточного", ни Crocus Group Араса Агаларова, ни "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, ни "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко не согласились работать из-за сложностей с расчетами и ценообразованием. И работу продолжила "Казань": площадка под стартовое сооружение "Ангары" расчищена, завершаются работы в котловане, начинается его заливка бетоном.
Этот темп, по данным "Ведомостей", не устраивает правительство: там считают, что к стройке должно быть привлечено гораздо больше и рабочих, и техники, чтобы не допустить смещения сроков первого пуска "Ангары" с "Восточного" за пределы 2023 г. (изначально планировалось осуществить пуск в 2021 г.). В связи с этим и возник вариант привлечь к стройке военных, говорит человек в аппарате правительства: подрядные функции на "Восточном" ППК Минобороны сможет взять в 2020 г., когда завершится консолидация ее активов (так называемых главных военно-строительных управлений, доставшихся военным после упразднения Спецстроя России в 2016 г.) и произойдет очистка компании от долгов. Сама же "Казань" сконцентрируется на других объектах второй очереди космодрома, но не требующих столь серьезных вложений собственных сил, полагает собеседник "Ведомостей".
Идея привлечь военных на "Восточный" вызывает вопросы у руководства "Роскосмоса", знает человек, участвующий в строительстве космодрома. Во-первых, у "Роскосмоса" нет оснований для разрыва контракта, поскольку выполнение согласованных с "Казанью" графиков позволяет уложиться в обозначенные сроки возведения стартового стола. Во-вторых, передача функций подрядчика ППК касается вопроса с переоформлением земли под застройку на баланс Минобороны России, что сопряжено с длительной бюрократической процедурой. В-третьих, контракт на поставку технологического оборудования заключен "Казанью" со структурами "Роскосмоса", он уже вступил в действие и его разрыв чреват задержкой сроков ввода объекта в эксплуатацию. По совокупности этих факторов передача функций подряда ППК может сдвинуть сроки первого пуска "Ангары" с "Восточного" на один-два года, полагает собеседник "Ведомостей": "В любом случае точка в этом вопросе будет поставлена на совещании у президента".
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter прокомментировал критику в связи со срывом сроков работ по строительству космодрома Восточный.
«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал он, отвечая на слова пользователя, напомнившего о словах вице-премьера Юрия Борисова.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d6cc0cd9a7947df7e1b064c
«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле»,Вопрос в другом, строят с хреновым качеством и нарушением всех сроков!
Кстати, выявленные пустоты под стартовым столом удалось устранить?
Тут обычно две причины:
1.либо спешили и осенью - зимой бетон лили на мерзлое основание, эта проблема устраняется путем иньекций пенобетоном,
2.либо некачественные инженерно - геологические изыскания проведены, под стартовым столом мощный плывун или того хуже подземная река, эту проблему устранить либо очень трудно и дорого, либо совсем невозможно.
либо спешили и осенью - зимой бетон лили на мерзлое основаниеО какой зиме речь...? Строительство второй очереди "Восточного" началось лишь этим летом.
О какой зиме речь...?штурм пишет о 1-й очереди.
В связи с этим и возник вариант привлечь к стройке военных, говорит человек в аппарате правительства: подрядные функции на "Восточном" ППК Минобороны сможет взять в 2020 г., когда завершится консолидация ее активов (так называемых главных военно-строительных управлений, доставшихся военным после упразднения Спецстроя России в 2016 г.)Короче круг замкнулся. СпецСтрой возрождают.
Имитация бурной деятельности. Упраздняют - возрождают - упраздняют - возрождают.
Меняют название и тратят на "реформы" миллиарды.
Пипл хавает, бюджет пилят. Все довольны.
Вопрос в другом, строят с хреновым качеством и нарушением всех сроков!На 2-й очереди, вроде, отставаний нет и проект готов.
Говорят, что первую очередь строили вообще по незавершённому проекту.
Что касается качества. Всё зависит от того кто и как контролирует и принимает работы.
Всё зависит от того кто и как контролирует и принимает работы.Рогозин. Он камеры там ставил для онлайн трансляции.
Рогозин. Он камеры там ставил для онлайн трансляции.И что, по картинке с камер можно определить качество работ?
И что, по картинке с камер можно определить качество работ?нет, тогда зачем установил? Попиариться?
А августе Рогозин уже прилетал в Приамурье и раскритиковал тогда исполнение двух поручений правительства по строительству космодрома. Некоторые объекты космодрома возводят без разрешительных документов, причем не укладываясь в установленные сроки, пожаловался он. Также на стройке космодрома «Восточный» не хватает 1,5 тыс.рабочих. В Углегорске должно работать 5 тыс. человек, а не 3,5 тыс., как сейчас. Тогда для контроля за ходом работ Рогозин предложил установить камеры наблюдения.результат его предложения где?
Качество - говно, сроки сорваны. Выговор от Президента получен.
тогда зачем установил?Чтобы было видно, что происходит на стройке. И PR тоже не исключаю.
результат его предложения где?А что, камеры не установили?:)
Качество - говно, сроки сорваны.На счёт этого даже спорить не буду.
Моё личное убеждение, у нас ВСЕ строители халтурщики, а их начальство - жулики. У меня есть опыт общения с этой братией.
А что, камеры не установили?:)установили, но результат хреновый. Не помогло.
Управленец не выполнил свои должностные обязанности.
установили, но результат хреновый. Не помогло.Вы сами проверяли?
Управленец не выполнил свои должностные обязанности.Вы с чего это взяли?
Что касается качества. Всё зависит от того кто и как контролирует и принимает работы.Теперь уж точно Роскосмос. Вы же наши посты уточняли и сами рассказывали про новую оргструктуру Роскосмоса на соседней ветке.