На проект "Сфера" выделят более 10 млрд рублей до 2022 года

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что Роскосмос должен будет защитить облик, финансирование и обоснование проекта

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"В проекте бюджета на 2020-2022 годы мы заложили строчку на этот проект. Роскосмосу, конечно, придется еще защищать и облик, и финансирование, и обоснование "Сферы", - сказал Борисов в интервью, опубликованном в газете "Ведомости" в понедельник.

По его словам, из бюджета на этот проект выделят более 10 млрд рублей. "Но вы не забывайте, что там предусмотрено еще очень серьезное внебюджетное финансирование", - отметил вице-премьер.

Ранее первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич сообщал, что проект "Сфера" прошел согласование в Военно-промышленной комиссии.

Программа "Сфера" предусматривает дальнейшее развитие системы навигации ГЛОНАСС, систем связи и вещания, а также дистанционного зондирования Земли. В новую единую систему должны войти спутники серии "Экспресс", включая спутники "Экспресс-РВ" на высокоэллиптических орбитах для Арктического региона, системы персональной спутниковой связи, ретрансляции и дистанционного зондирования Земли, перспективная среднеорбитальная система спутникового интернета и низкоорбитальные системы передачи данных и интернета вещей.

Председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил ТАСС, что проекты по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект "Сфера" и российские лунные миссии будут объединены в одну госпрограмму "Космическая деятельность России" на период до 2030 года.

Лунная программа

Борисов сообщил, что лунная программа, которую будет реализовывать Россия, еще не принята.

"Как я уже сказал выше, лунная программа пока не принята", - отметил Борисов.

По его словам, ключевым элементом этой программы будет ракета-носитель сверхтяжелого класса, конечные параметры и стоимость которой не определены. "Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн рублей. Это огромный разброс, так нельзя планировать", - подчеркнул вице-премьер.

Борисов добавил, что технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ будут обозначены в эскизном техническом проекте сверхтяжелой ракеты, который сейчас готовит Роскосмос.

Российскую сверхтяжелую ракету второго этапа грузоподъемностью 115 тонн планируют запустить к Луне с космодрома Восточный в 2032-2035 годах. Такие данные были представлены в презентации на "Королёвских чтениях". Отработочный вариант сверхтяжелой ракеты и "сверхтяж" первого этапа с грузоподъемностью 88 тонн должны отправится к Луне в 2027-2028 годах.

Согласно презентации Роскосмоса, представленной в мае генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2030 год.