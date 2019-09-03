Новый ручной противотанковый гранатомёт Dynamit Nobel Defence RGW 110

Как сообщает журнал "Jane's Missiles & Rockets" в материале Robin Hughes "Dynamit Nobel Defence to begin RGW 110 firing trials in 2020", германская компания Dynamit Nobel Defence сообщила, что практически завершила разработку нового 110-мм ручного противотанкового гранатомёта одноразового применения Recoilless Grenade Weapon (RGW) 110 и намерена в начале 2020 года начать его полигонные испытания.

Новый 110-мм ручной противотанковый гранатомёт одноразового применения Dynamit Nobel Defence RGW 110 (с) Dynamit Nobel Defence

РПГ RGW 110 станет старшим образцом в семействе в настоящее время производимых Dynamit Nobel Defence одноразовых РПГ RGW 60 (калибра 60 мм) и RGW 90 (калибра 90 мм). РПГ RGW 110 при калибре пусковой трубы 110 мм будет иметь длину 1 м, массу в снаряженном виде 10 кг и эффективную дальность стрельбы от 600 до 800 м. Прицельный блок со встроенным вычислителем съемный. Реактивная граната РПГ RGW 110 калибра 110 мм разработана на основе надкалиберной гранаты производимого Dynamit Nobel Defence известного РПГ Panzerfaust 3, и RGW 110 фактически позиционируется как замена последнего. По сравнению с Panzerfaust 3, новый РПГ RGW 110 имеет примерно на 3 с лишним кг меньшую массу, и, как заявляется, лучше сбалансирован, имеет лучшую точность и большую эффективную дальность стрельбы.

Основным типом выстрела РПГ RGW 110 , как и у современных версий Panzerfaust 3, станет граната с тандемной кумулятивной боевой частью (с возможностью установки на фугасный подрыв). Сообщается также, что для RGW 110 разрабатывается граната с проникающей "противобункерной" боевой частью и специальная граната для поражения бронетехники, оснащенной комплексами активной защиты.