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03.09.2019
bmpd.livejournal.com

Кризис в отношениях между Францией и Бразилией

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Как сообщает французское издание "L’Opinion" в публикации "La crise diplomatique est consommée entre la France et le Brésil", бразильский президент Жаир Болсонару заявил о том, что готов обсуждать помощь "Большой Семерки" (G-7) в тушении лесных пожаров в Бразильской Амазонии, если президент Франции Эммануэль Макрон "возьмет назад свои нападки". Речь идет о заявлениях французского президента, который обвинил главу Бразилии во лжи по вопросам экологии. Со своей стороны, Болносаро стал насмехаться над супругой французского президента в своей странице в Фейсбуке и обвинил Макрона в нарушении суверенитета Бразилии.

Президенты Франции и Бразилии Эммануэль Макрон и Жаир Болсонару © Sipa Press

В июле уже имел место дипломатический инцидент, когда в ходе визита министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана он был проигнорирован президентом Болсонару, который предпочел визит к парикмахеру. Текущий кризис в отношениях Франции и Бразилии вызван словами Макрона относительно лесных пожаров в Амазонии и подписанием коммерческого соглашения между Европейским Союзом и странами группы "Меркосур" в июне, среди которых фигурировала и Бразилия.

Хотя Макрон был одним из первых, кто поздравил Болсонару с избранием 28 октября прошого года, он уже вызвал его раздражение, напомнив об обязательствах Бразилии по Парижскому соглашению о климате, в котором Бразилия является подписантом. Спуск на воду первой подводной лодки типа Scorpene, приобретенной бразильским флотом у французского объединения Naval Group, прошел в середине декабря прошлого года без присутствия официальных французских представителей. Отмененный, а потом переформатированный 6-й франко-бразильский экономический форум, организованный в июне МИД Франции и Национальной конференцией бразильской промышленности, подвергся подчеркнутому бойкоту со стороны госсекретаря министерства экономики и финансов.

По словам Шарля-Анри Шеню (Charles-Henry Chenut), чья адвокатская контора специализируется на Бразилии, подобного дипломатического кризиса в отношении двух стран не наблюдалось со времен нахождения военных у власти в Бразилии (1964-1985). Впрочем, к счастью, Бразилия - это та страна, в которой политика не соприкасается с экономикой, и хотя бразильский бизнес поддерживает политику Болносаро, Шеню не считает, что это может повредить двухсторонним отношениям. Товарооборот между двумя странами в 2017 году достиг 7,1 млрд евро, при этом бразильский экспорт во Францию вырос на 8,3% (в первую очередь, за счет продукции сельского хозяйства и продуктов питания), а французский экспорт в Бразилию упал на 3,3% (транспорт и технологическое оборудование), хотя тем не менее французский профицит в торговле составляет 1,2 млрд евро. Бразилия, в которой присутствуют 900 французских компаний, а еще 4200 осуществляют туда свой экспорт (в 2011-2013 годах компаний было 5000), является основным французским рынком в Латинской Америке.

В 2006 году под влиянием президентов Ширака и Лула де Сильва, Франция и Бразилия заключили важное соглашение о стратегическом партнерстве, причем Париж признал Бразилию глобальным игроком и законным кандидатом на место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Благодаря контрактам на закупку четырех неатомных подводных лодок типа Scorpene, оказанию помощи при строительстве военно-морской базы и техническому содействию в строительстве первой бразильской атомной подводной лодки, Франция смогла обеспечить 5 млрд евро в виде оборонных контрактов в 2009-2018 годах., что поставило Бразилию на пятое место в иерархии покупателей французских вооружений. В настоящее время Франция участвует в других бразильских оборонных тендерах (спутники, ракеты и т.д.), а группа Engie завершает сделку по приобретению газотранспортной сети стоимостью 8,6 млрд евро в рамках приватизации бразильской нефтяной компании Petrobras.

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Страны
Бразилия
Ирак
США
Франция
Продукция
Scorpene
Компании
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Проекты
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