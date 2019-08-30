Войти
30.08.2019

"Эрозия отношений с США". Турция задумалась о покупке Су-35 и Су-57

427
0
+1
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Президент Турции не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35, сообщили СМИ. Укрепление российско-турецкого сотрудничества в сфере безопасности было бы полезно не только двум нашим странам, отметил в эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД РФ Лев Клепацкий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил турецкий телеканал NTV.

Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57 и осмотрел их, а также ряд других образцов российской техники.

"Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35, – ред.), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой", ‒ заявил Эрдоган турецким журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.

Вопрос был связан с тем, что США недавно заявили об исключении Анкары из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских ЗРК С-400.

В среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Анкара интересуется поставками Су-35 или Су-57.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий не видит в этом ничего удивительного.

"Это все укладывается в более широкое русло: речь идет об эрозии американо-европейских отношений – прежде всего, в сфере безопасности. Европейцы (и в данном случае я имею в виду Турцию как часть Североатлантического альянса) убеждаются, что американцы больше всего заботятся о своих корыстных интересах и меньше всего думают о заботах своих партнеров. Естественно, для американцев это (возможная покупка Турцией российских самолетов – ред.) будет не столько финансовым, сколько морально-политическим уроном", ‒ сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

По его мнению, укрепление сотрудничества Турции с Россией в сфере безопасности было бы полезно не только двум странам, но и всему ближневосточному региону, а также Европе.

"Что касается партнерства России и Турции в этой области – это было бы хорошее дело. Большой поток угроз идет с юга, и Турция и наша страна оказываются на этом направлении. Если будет хорошее партнерство, в том числе и в сфере безопасности, то это пойдет на пользу и этому региону, и всей европейской части", ‒ считает Лев Клепацкий.
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
30.08.2019
Взамен американских: Турция может купить российские истребители
29.08.2019
Россия и Турция приступили к обсуждению поставок Анкаре Су-35 и Су-57
29.08.2019
Солнце, десантный тренажер и Су-57. Чем запомнился первый день МАКС-2019
29.08.2019
Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X
29.08.2019
"Важные переговоры": Россия и Турция обсуждают поставку истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК