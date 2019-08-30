"Эрозия отношений с США". Турция задумалась о покупке Су-35 и Су-57

Президент Турции не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35, сообщили СМИ. Укрепление российско-турецкого сотрудничества в сфере безопасности было бы полезно не только двум нашим странам, отметил в эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД РФ Лев Клепацкий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил турецкий телеканал NTV.

Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57 и осмотрел их, а также ряд других образцов российской техники.

"Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35, – ред.), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой", ‒ заявил Эрдоган турецким журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.

Вопрос был связан с тем, что США недавно заявили об исключении Анкары из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских ЗРК С-400.

В среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Анкара интересуется поставками Су-35 или Су-57.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий не видит в этом ничего удивительного.

"Это все укладывается в более широкое русло: речь идет об эрозии американо-европейских отношений – прежде всего, в сфере безопасности. Европейцы (и в данном случае я имею в виду Турцию как часть Североатлантического альянса) убеждаются, что американцы больше всего заботятся о своих корыстных интересах и меньше всего думают о заботах своих партнеров. Естественно, для американцев это (возможная покупка Турцией российских самолетов – ред.) будет не столько финансовым, сколько морально-политическим уроном", ‒ сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

По его мнению, укрепление сотрудничества Турции с Россией в сфере безопасности было бы полезно не только двум странам, но и всему ближневосточному региону, а также Европе.

"Что касается партнерства России и Турции в этой области – это было бы хорошее дело. Большой поток угроз идет с юга, и Турция и наша страна оказываются на этом направлении. Если будет хорошее партнерство, в том числе и в сфере безопасности, то это пойдет на пользу и этому региону, и всей европейской части", ‒ считает Лев Клепацкий.