"Эрозия отношений с США". Турция задумалась о покупке Су-35 и Су-57
Президент Турции не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35, сообщили СМИ. Укрепление российско-турецкого сотрудничества в сфере безопасности было бы полезно не только двум нашим странам, отметил в эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД РФ Лев Клепацкий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил турецкий телеканал NTV.
Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57 и осмотрел их, а также ряд других образцов российской техники.
"Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35, – ред.), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой", ‒ заявил Эрдоган турецким журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.
Вопрос был связан с тем, что США недавно заявили об исключении Анкары из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских ЗРК С-400.
В среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Анкара интересуется поставками Су-35 или Су-57.
Профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий не видит в этом ничего удивительного.
По его мнению, укрепление сотрудничества Турции с Россией в сфере безопасности было бы полезно не только двум странам, но и всему ближневосточному региону, а также Европе.
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