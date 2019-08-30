Военный политолог о С-400: мы опередили США лет на тридцать
Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за ЗРК С-400, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.
Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
"Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", ‒ уточнил собеседник агентства.
Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.
Контракт заключили в начале октября 2018-го. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что интерес Нью-Дели к С-400 легко объясним.
Американская разведка обнаружила "уязвимости" в российских ЗРК С-400. Это дилетантский взгляд, считает военный эксперт Виктор Баранец. В эфире радио Sputnik он объяснил, что к чему.
С-400 "Триумф" ‒ ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Его дальность достигает 400 километров, способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Индия станет четвертой (после Белоруссии, Китая и Турции) страной, куда Россия поставляет "Триумфы".
Оборонные сделки Нью-Дели с Москвой не раз вызывали критику Вашингтона. США требовали отказаться от сотрудничества по "Триумфам", не исключая, что в противном случае введут санкции, однако в Индии не пошли на уступки.
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