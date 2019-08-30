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30.08.2019
РИА Новости Sputnik

Военный политолог о С-400: мы опередили США лет на тридцать

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Заступление на боевое дежурство расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО
Заступление на боевое дежурство расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за ЗРК С-400, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.

Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", ‒ уточнил собеседник агентства.

Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.

Контракт заключили в начале октября 2018-го. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что интерес Нью-Дели к С-400 легко объясним.

"С-400 являются лучшим зенитно-ракетным комплексом в мире, и не случайно так велик интерес к этим установкам: возможностью их приобретения интересуется целый ряд стран. Как видите, (американский ЗРК, ‒ ред.) Patriot, который США пытаются продвигать во всем мире, утрачивает свои позиции. Потому что он отстает, и очень сильно. С-400 привлекает внимание и своей надежностью, и высокими техническими характеристиками. В этом отношении мы опережаем Соединенные Штаты лет на 30, может, и больше. Поэтому С-400 так и востребован", ‒ считает Олег Глазунов.

Американская разведка обнаружила "уязвимости" в российских ЗРК С-400. Это дилетантский взгляд, считает военный эксперт Виктор Баранец. В эфире радио Sputnik он объяснил, что к чему.

С-400 "Триумф" ‒ ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Его дальность достигает 400 километров, способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Индия станет четвертой (после Белоруссии, Китая и Турции) страной, куда Россия поставляет "Триумфы".

Оборонные сделки Нью-Дели с Москвой не раз вызывали критику Вашингтона. США требовали отказаться от сотрудничества по "Триумфам", не исключая, что в противном случае введут санкции, однако в Индии не пошли на уступки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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