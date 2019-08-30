Ничем не испортить: Украина модернизировала легендарный советский БТР-50

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В Харькове, на заводе имени Малышева проведено очередное испытание модернизированного БТР-50. Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь.

Бывший советский "поплавок" БТР-50 оснащен новым украинским двигателем ОТД-2 мощностью в 400 л.с., который заменил устаревший В-6 мощностью 240 л.с. Машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота, доработаны узлы ходовой части.

Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовое тестирование на пересеченной местности, преодолевал водные преграды, а также участвовал в огневых испытаниях.

Как предполагается, данная модификация предназначена для стран Азии и Африки, имеющих на вооружении БТР-50 и его чешский вариант - ОТ-62.

Продемонстрированная версия получила 12,7-мм пулемет "Утес", бортовые экраны.

БТР-50 - гусеничный бронетранспортер, который был разработан в 50-х годах. Он предназначен для транспортировки 20 бойцов и военных грузов массой до 2000 кг.