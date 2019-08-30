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30.08.2019
Военное обозрение

Новым министром обороны Украины стал бывший волонтёр с дипломом Оксфорда

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Сегодня Степан Полторак официально сложил с себя полномочия министра обороны Украины. Верховной радой нового созыва утверждён новый глава военного ведомства "незалежной". Кто же им стал?

Источник изображения: topwar.ru

По последним сведениям, новым министром обороны Украины стал Андрей Загороднюк. Ему 44 года. Он имеет небольшой опыт работы в Минобороны, однако далеко не в военной области. Загороднюк занимал должность главы проектной службы по реформированию этого самого ведомства.

Кроме того, известно, что г-н Загороднюк ранее занимался так называемой волонтёрской деятельностью (оказывал помощь ВСУ с 2014 года), а также работал в горнодобывающей сфере (компания "Дискавери буровое оборудование").

Примечательно то, что Загороднюк помимо диплома о высшем образовании Киевского университета им.Шевченко имеет дипломы университета Уарвик и Оксфорд.

За кандидатуру Загороднюка проголосовали 314 депутатов из 450. При этом против – лишь 25. Тут же возникает вопрос, а как же голосовали другие нардепы. Выясняется, что более полусотни человек не голосовали вообще, остальные воздержались.

Вступив на пост главы Минобороны, Загороднюк сообщил о своих приоритетах в новой должности. По его словам, он продолжит реформы в министерстве. Новоиспечённый министр отметил, что он, в частности, продолжит перевод украинской армии на "реальные стандарты НАТО".

Загороднюк:

ВСУ должны быть на порядок сильнее и подготовленнее, чем противник.

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Страны
Украина
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