Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы

Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля "Федерация" российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос. Эту традицию заложил Юрий Гагарин в 1961 году, пишет РИА Новости.

Гендиректор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков отметил, что из-за особенностей спасательных скафандров "Сокол-М" прервется гагаринская традиция: "Я не знаю, как это будет происходить — у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание".

Традиция перед стартом помочиться на автобус, доставивший космонавтов на место запуска, соблюдается и поныне. Для этого на текущей версии скафандров "Сокол-КВ-2" имеется специальная шнуровка.

В августе сообщалось, что программа создания российского многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" сохранит свое название, однако первый летный образец может получить имя "Орел". В марте глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль "Федерация" получит "мужское имя".