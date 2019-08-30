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30.08.2019
Lenta.ru

Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля "Федерация" российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос. Эту традицию заложил Юрий Гагарин в 1961 году, пишет РИА Новости.

Гендиректор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков отметил, что из-за особенностей спасательных скафандров "Сокол-М" прервется гагаринская традиция: "Я не знаю, как это будет происходить — у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание".

Традиция перед стартом помочиться на автобус, доставивший космонавтов на место запуска, соблюдается и поныне. Для этого на текущей версии скафандров "Сокол-КВ-2" имеется специальная шнуровка.

В августе сообщалось, что программа создания российского многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" сохранит свое название, однако первый летный образец может получить имя "Орел". В марте глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль "Федерация" получит "мужское имя".

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Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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