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30.08.2019
Известия.ru

США оставят в Афганистане 8,6 тыс. военных после соглашения с талибами

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Ahmad Massoud

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8,6 тыс. американских военнослужащих. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Reuters.

"Да, нужно сохранить присутствие. Мы собираемся сохранить присутствие там (в Афганистане. — Ред.). Мы собираемся ощутимо его сократить, но будем всегда присутствовать там", — цитирует информагентство американского лидера.

По его словам, сокращение численности американских военных в Афганистане уже ведется.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и запрещенного в России радикального движения "Талибан" достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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