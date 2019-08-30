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30.08.2019
Российская газета

Индийские Су-30 начнут вооружать ракетой BrahMos-A

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Источник изображения: rg.ru

Первые индийские строевые истребители Су-30МКИ направлены на модернизацию для вооружения гиперзвуковой крылатой ракетой BrahMos-A. Всего новое оружие получат 40 тяжелых истребителей ВВС Индии.

Информация о перевооружении самолета была озвучена на авиасалоне МАКС-2019.

Как сообщает издание ATO.ru, из-за большого веса ракеты, около 2,5 тонны, будет усилен фюзеляж самолета и установлена дополнительная точка подвески между двигателями. Дальность применения составляет 290 километров, скорость полета до 2,8М, масса боеголовки 200-300 килограммов.

Перевооружение стало возможным после проведения успешных испытаний в мае нынешнего года. Ракета поразила наземную цель на Никобарских островах в Индийском океане.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Проекты
ГЗЛА
МАКС-20XX
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