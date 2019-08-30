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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье

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Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Кишинев. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности Вашингтона содействовать утилизации российских боеприпасов в Приднестровье.

"США заинтересованы совместно с Россией участвовать в утилизации боеприпасов на складах в непризнанном Приднестровье, которые свозились туда в процессе вывода советских военных из европейских стран. Лучшая возможность реализовать этот проект - создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было свое предложение, у США - свое. Я сказал президенту Молдавии Игорю Додону, что мы можем предоставить техническую помощь в этом процессе", - сказал Болтон в четверг журналистам в аэропорту Кишинева по завершении визита в столицу Молдавии.

Он отметил, что у США есть большой опыт уничтожения неразорвавшихся боеприпасов, химического оружия.

"Могут быть различные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества", - подчеркнул Болтон.

На прошлой неделе Додон сообщил, что в ходе визита в Молдавию министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, которые складированы в селе Колбасна на левом берегу Днестра, и охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Додон приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была начата в 2002 году, но прекращена после провала попытки подписать Меморандум Козака по урегулированию приднестровского конфликта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Химоружие
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1 комментарий
№1
30.08.2019 07:06
Лучше бы ускорились в уничтожении хим. оружия, а то у них на свое разоружение денег не хватает.
+1
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