Гидрографический катер-катамаран нового поколения спущен на воду в Выборге - ВМФ

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Первый большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" спущен на воду в Выборге (Ленинградская область), сообщил в четверг официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало.

"На предприятии АО "Выборгский судостроительный завод" состоялась торжественная церемония спуска на воду головного в серии большого гидрографического катера (БГК) "Михаил Казанский" проекта 23370Г, построенного для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО", - сказал Дыгало.

Он также сообщил, что блок-модули катера были доставлены из Подмосковья в Выборг, где они были собраны на стапелях "Выборгского судостроительного завода".

"Планируется, что в середине сентября 2019 г., начнется комплекс испытаний катера в акватории Балтийского моря", - сообщил представитель.

Он отметил, что завершение государственных испытаний и передача катера в состав Балтийского флота назначены на конец октября 2019 года.