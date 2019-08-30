Через знания к званиям

Вузы Минобороны после многолетнего перерыва вышли на плановые показатели выпуска военных специалистов, заявил в четверг начальник Главного управления кадров (ГУК) Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин в ходе итогового брифинга в преддверии нового учебного года.

Вузы Минобороны после многолетнего перерыва вышли на плановые показатели выпуска военных специалистов, заявил в четверг начальник Главного управления кадров (ГУК) Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин в ходе итогового брифинга в преддверии нового учебного года.

По его словам, в этом году военные образовательные организации выпускают более 17 тысяч человек, в том числе более 13 тысяч молодых лейтенантов и более полутора тысяч воспитанников довузовских учебных заведений – Суворовских и Нахимовских училищ и кадетских корпусов.

Кадровый баланс

В ходе реформ конца прошлого десятилетия многие военные вузы были сокращены, а в оставшихся в некоторые годы не проводился набор. С последствиями Вооруженным Силам пришлось столкнуться спустя несколько лет, когда на первичных офицерских должностях в войсках стало некому служить. На преодоление кадрового голода ушло несколько лет.

Сегодня система подготовки военных кадров работает "на плановом, сбалансированном уровне, позволяющем в полном объеме обеспечить потребность Вооруженных Сил России", констатировал начальник ГУК. Кадровики заблаговременно проводят целый комплекс мероприятий по распределению специалистов, встречи в войсках и профессиональному становлению. Немалую роль в этом процессе играет институт наставничества.

— Сегодня наставники – это опытные офицеры, имеющие весомый служебный и жизненный опыт, который передается молодым, только что пришедшим из вузов лейтенантам", - сказал Виктор Горемыкин.

Притяжение неба и моря

Подводя итоги кампании по набору в военные вузы, начальник ГУК сообщил, что в этом году конкурс вырос. С 1 сентября в 35 вузах приступят к обучению более 13 тыс. курсантов, что составляет 100% планового задания.

Наиболее высоким остается конкурс в такие заведения как Военно-медицинской академия (9,2 человека на место, а среди девушек – 27 человек на место), Военная академия материально-технического обеспечения (9,2), Военный институт физической культуры (5).

Среди вузов Сухопутных войск наибольшим интересом пользуются Новосибирское высшее военное командное училище (6,3) и Казанское высшее танковое командное училище (4).

Виктор Горемыкин отметил значительное увеличение интереса молодежи к профессии военного летчика. Конкурс в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков составил в этом году 5,2 человека на место, то на 30% больше показателя прошлого года. В этом году в училище состоялся третий по счету набор девушек. Некоторые из зачисленных на первых курс проявили упорство и настойчивость: Алла Карпова и Снежанна Шульгина поступали дважды, а Анна Макарова – трижды, с первого года, когда открылся набор девушек.

На 10% по сравнению с прошлым годом вырос конкурс в вузы Военно-Морского Флота, рассказал Виктор Горемыкин.

По его словам, из поступивших почти 7% закончили общеобразовательные учреждения с медалями за высокие показатели в учебе и дипломами с отличием.

Более 80% сдали экзамены по физподготовке на "отлично" и "хорошо". При этом 15% поступивших имеют разряды и звания по различным видам спорта. Такая же доля курсантов являются продолжателями военных династий.

"Сегодня в учебных заведениях военного ведомства созданы все условия для качественного освоения образовательных программ. Имеется современная учебно-материальная база, работают опытные преподаватели и наставники, реализуются передовые методики обучения. Все это позволяет нам готовить грамотных специалистов, обладающих разносторонними знаниями и умениями, способных мыслить нестандартно и предлагать смелые, инновационные идеи, направленные на дальнейшее развитие Вооруженных Сил и укрепление оборонного потенциала страны", - заключил генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Со школьной скамьи

В следующем году, скорее всего, конкурсы в военные училища вырастет еще больше. Об этом можно судить по возросшему интересу юношей к довузовским образовательным организациям Минобороны. Если в прошлом году в суворовских и нахимовских училищах и кадетских корпусах конкурс составлял 3,3 человека на место, то сейчас – 3,6. При этом экзаменационные задания по предметам были повышенного уровня сложности.

Конкурс на поступление в довузовские образовательные организации МО РФ в 2019 году составил 3,6 человек на место.

В довузовских образовательных организациях средний конкурс составил 3,6 чел. на место (в прошлом году – 3,3 чел.). При этом для отбора и зачисления наиболее подготовленных кандидатов экзаменационные задания по предметам имели повышенный уровень сложности.

Об этом рассказал журналистам в ходе брифинга начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Вкитор Горемыкин.

Самым популярным оказалось Кызылское президентское кадетское училище (10,6 человека на место среди девочек и 6 человек среди мальчиков). В новом Кемеровском президентском кадетском училище конкурс 5,8 человека на место, в Тульском суворовском военном училище – 5,2 человека на место, в Московском суворовском военном училище – 5 человек на место, в кадетском корпусе в городе Воронеж (инженерной школе) – 5,4 человека на место, в Пансионе воспитанниц Минобороны России – 4,2 человека на место.

— Позитивный результат наборной кампании в текущем году обусловлен рядом факторов, таких как устойчивая динамика роста престижа Вооруженных Сил России и привлекательности военной службы; налаженная организация, и, конечно же, социальный пакет военнослужащего", – пояснил генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В этом году сеть довузовских образовательных учреждений расширилась. 1 сентября откроются Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в городе Санкт-Петербурге, добавил начальник ГУК.

Всего в этом году из 25 училищ и кадетских корпусов выпущено 1 627 юношей и девушек.

— Воспитанники показали твердые знания и успешно сдали государственную итоговую аттестацию. По обязательным предметам – русский язык и математика – за последние три года результат вырос на 22 и 15 процентов соответственно, по физике – на 7, а по обществознанию – на 5 процентов, - отметил генерал.

94% выпускников довузовских организаций Минобороны поступили в высшие учебные заведения, большинство – в военные.