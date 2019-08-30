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30.08.2019
ТАСС

Минобороны в 2019 году может получить один беспилотный комплекс "Орион"

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БПЛА "Орион"
БПЛА "Орион".
Источник изображения: https://www.popmech.ru/

Генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков отметил, что сроки начала серийного производства беспилотника будут зависеть от решения оборонного ведомства

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний. Минобороны РФ до конца года может получить один такой комплекс, сообщил в четверг ТАСС генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков.

"Мы находимся на финальной стадии испытаний по контракту, который выполняется с Минобороны. Планируем начальный первый комплекс поставить в ближайшее время, возможно, даже в этом году", - сказал Долженков.

При этом генконструктор уточнил, что сроки начала серийного производства беспилотника будут зависеть от решения Минобороны.

Гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков сообщил ТАСС на авиасалоне МАКС-2019, что компания планирует поставить Минобороны РФ первый беспилотник "Орион" до конца этого года.

"Мы уверены, что обеспечим первые поставки под конец этого года", - подтвердил Богатиков.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что беспилотный летательный аппарат "Орион" начнет поступать в войска в 2019 году.

Беспилотник "Орион"

Разведывательный беспилотник "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

Максимальная взлетная масса "Ориона", который разрабатывает группа "Кронштадт", составляет 1 тонну, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. "Орион" является первым беспилотником класса MALE, полностью разработанным в России и построенным из отечественных комплектующих. Продолжительность его полета составляет 24 часа.

В новость были внесены изменения (16:24 мск) — добавлены подробности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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