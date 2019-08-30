РФ, как член Совета Безопасности ООН, готова поддержать Сербию

Вашингтону не нравится решение Белграда вступить в ЕАЭС

Россия, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, готова внести свой вклад в решение Косовского вопроса в соответствии с международным правом, заявил посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем 26 августа 2019 года.

Ситуация в Приштине имеет большое значение для стабильности региона, подчеркнул российский посол. Со своей стороны, сербский лидер подтвердил необходимость поиска компромисса в решении вопроса по Косово и Метохии, но он не ждет быстрого продолжения диалога. Напряженность в этой части страны наблюдается в течение многих лет и сохраняется со времен войны. Бомбардировки Югославии силами НАТО были произведены в 1999 году и продолжались с 24 марта по 10 июня, за это время погибло свыше 1700 гражданских лиц, сообщали югославские власти. Самолеты США и союзников в ходе операции "Союзная сила" наносили удары по Белграду, Приштине и другим городам, крылатые ракеты, нацеленные на военные объекты, были запущены с крейсера в Адриатическом море. В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, но в мире она признана лишь частично.

В настоящее время Сербия в военном отношении остается нейтральной страной, не собирается вступать в НАТО и будет верна своей позиции, даже если окружающие страны присоединятся к альянсу, ранее сказал министр обороны Сербии Александр Вулин. Сербия является единственным государством на Балканах, которое не поддерживает антироссийские санкции, и из-за этого на нее оказывается давление. Несмотря на стремление Белграда стать членом Европейского Союза, Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами.

После встречи в начале текущей недели на сайте президента Сербии появилось сообщение о том, что 25 октября планируется подписание соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, в состав которого входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По словам Александра Боцан-Харченко, соглашение с ЕАЭС станет новым этапом для Сербии. "Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, емкость которого составляет 182 миллиона потребителей, а совокупный ВВП – более 1,9 трлн долларов США", - сказал дипломат.

Американское издание Associated Press с раздражением прокомментировало совещание сербского президента и российского посла и без восторга приняло известие о вступлении страны в Евразийский экономический союз. Такое решение Белграда может заморозить присоединение к Евросоюзу, говорится в статье. Но уже сейчас в связи с желанием Сербии стать членом ЕАЭС появились сообщения в СМИ об отмене пошлин, которые ввело правительство непризнанного государства Косово, обложив таможенным сбором в размере 100% стоимости всю продукцию сербов. Ранее Александр Вучич предлагал в случае отмены пошлин найти компромиссное решение, в котором будут учтены интересы сербского народа и их безопасность, хотя диалог с Косово в настоящее время приостановлен.

Лина Маякова