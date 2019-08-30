Войти
30.08.2019
Независимое военное обозрение

РФ, как член Совета Безопасности ООН, готова поддержать Сербию

470
0
0
Фото сайта predsednik.rs
Фото сайта predsednik.rs.

Вашингтону не нравится решение Белграда вступить в ЕАЭС

Россия, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, готова внести свой вклад в решение Косовского вопроса в соответствии с международным правом, заявил посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем 26 августа 2019 года.

Ситуация в Приштине имеет большое значение для стабильности региона, подчеркнул российский посол. Со своей стороны, сербский лидер подтвердил необходимость поиска компромисса в решении вопроса по Косово и Метохии, но он не ждет быстрого продолжения диалога. Напряженность в этой части страны наблюдается в течение многих лет и сохраняется со времен войны. Бомбардировки Югославии силами НАТО были произведены в 1999 году и продолжались с 24 марта по 10 июня, за это время погибло свыше 1700 гражданских лиц, сообщали югославские власти. Самолеты США и союзников в ходе операции "Союзная сила" наносили удары по Белграду, Приштине и другим городам, крылатые ракеты, нацеленные на военные объекты, были запущены с крейсера в Адриатическом море. В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, но в мире она признана лишь частично.

В настоящее время Сербия в военном отношении остается нейтральной страной, не собирается вступать в НАТО и будет верна своей позиции, даже если окружающие страны присоединятся к альянсу, ранее сказал министр обороны Сербии Александр Вулин. Сербия является единственным государством на Балканах, которое не поддерживает антироссийские санкции, и из-за этого на нее оказывается давление. Несмотря на стремление Белграда стать членом Европейского Союза, Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами.

После встречи в начале текущей недели на сайте президента Сербии появилось сообщение о том, что 25 октября планируется подписание соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, в состав которого входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По словам Александра Боцан-Харченко, соглашение с ЕАЭС станет новым этапом для Сербии. "Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, емкость которого составляет 182 миллиона потребителей, а совокупный ВВП – более 1,9 трлн долларов США", - сказал дипломат.

Американское издание Associated Press с раздражением прокомментировало совещание сербского президента и российского посла и без восторга приняло известие о вступлении страны в Евразийский экономический союз. Такое решение Белграда может заморозить присоединение к Евросоюзу, говорится в статье. Но уже сейчас в связи с желанием Сербии стать членом ЕАЭС появились сообщения в СМИ об отмене пошлин, которые ввело правительство непризнанного государства Косово, обложив таможенным сбором в размере 100% стоимости всю продукцию сербов. Ранее Александр Вучич предлагал в случае отмены пошлин найти компромиссное решение, в котором будут учтены интересы сербского народа и их безопасность, хотя диалог с Косово в настоящее время приостановлен.


Лина Маякова

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Сербия
США
Югославия
Компании
ООН
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
19.08.2019
Война на Кавказе в августе 2008 года получила новую оценку
22.07.2019
Косовский кризис встал между Западом и Белградом
27.04.2017
Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
23.01.2013
Профессиональная ликвидация войск
19.09.2011
ИНСОР тестирует ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК