Дания намерена закупить в США гидроакустические станции AN/AQS-22 – DSCA

ЦАМТО, 29 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Дании в рамках программы "Иностранные военные продажи" бортовых низкочастотных погружаемых ГАС AN/AQS-22, другого сопутствующего оборудования и услуг, стоимость которых может составить 200 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 27 августа.

Правительство Дании обратилось к администрации США с запросом о покупке 9 низкочастотных погружаемых ГАС AN/AQS-22, 600 гидроакустических буев AN/SSQ-36/53/62, запасных частей и агрегатов, вспомогательного, обучающего и испытательного оборудования, средств связи, технической документации.

Кроме того, запрос включает обучение личного состава, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные с этим элементы материального обеспечения и поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить военный потенциал союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа ГАС улучшит возможности ВМС Дании в области противодействия существующим и перспективным угрозам. Запрошенные для продажи ГАС и гидроакустические буи позволят выполнять противолодочные задачи. Дания будет использовать оборудование в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороны. При этом ВМС Дании не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком программы выбрана компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.