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30.08.2019
ТАСС

ЕКА на МАКС-2021 возобновит свое участие в полном формате

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

В 2019 году впервые за долгое время на авиасалоне нет шале Европейского космического агентства

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) на следующем авиасалоне МАКС в 2021 году будет участвовать в том же формате, что и на предыдущих выставках. Об этом сообщил в четверг ТАСС на авиасалоне МАКС глава ЕКА Йохан-Дитрих Вернер.

Ранее в оргкомитете форума сообщали ТАСС, что в этом году впервые за многие годы на авиасалоне не будет шале Европейского космического агентства. При этом в оргкомитете уточнили, что делегация ЕКА будет работать на мероприятиях авиасалона. В Европейском космическом агентстве тогда подтвердили ТАСС изменение формата своего участия в выставке.

"Я могу сказать, что на следующем авиасалоне МАКС мы будем присутствовать так же, как и раньше", - сказал Вернер.

Он уточнил, что в этом году ЕКА сократило свое участие и на других мероприятиях, в частности, на авиасалонах в Ле-Бурже и Берлине.

ЕКА участвует в авиасалонах МАКС с 2003 года. МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
МАКС-20XX
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