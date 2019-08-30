Войти
30.08.2019
ТАСС

В России создадут 250-килограммовую противопожарную авиабомбу

422
0
+1
Логотип Группы "Кронштадт"
Логотип Группы "Кронштадт".
Источник изображения: http://www.kronshtadt.ru/

Компания "Кронштадт" и ряд российских предприятий уже разработали бомбу в 500-килограммовом варианте

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" и ряд российских предприятий совместно разрабатывают авиабомбу массой 250 кг для борьбы с пожарами, которую предлагается сбрасывать с беспилотников на очаги возгораний. Об этом сообщил в четверг ТАСС на авиасалоне МАКС гендиректор группы Сергей Богатиков.

"Мы сейчас прорабатываем возможность применения средства пожаротушения - авиационной противопожарной бомбы, которая обеспечивает локализацию пожара. Она уже разработана в 500-килограммовом варианте, мы прорабатываем 250-килограммовый образец под наши беспилотники", - сказал Богатиков.

По его словам, при борьбе с пожарами главная задача - выявить источник возгорания, сообщить его место и сразу прибыть туда, сфотографировать его с беспилотников и попробовать локализовать пожар в зачаточном состоянии. Новое средство пожаротушения представляет порошковый огнетушитель, который работает на площади более 500 кв. м, уточнил собеседник агентства.

"Мы можем оперативно реагировать и предлагаем систему, которая будет решать эти задачи на больших расстояниях. Мы предлагаем создать некую группировку беспилотников, которая будет работать в этом направлении [тушении пожаров] по всей стране", - отметил Богатиков.

Компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотники большой продолжительности полета, внеаэродромного базирования, бортовое оборудование для них, а также занимается другими проектами.

Одним из производителей противопожарных авиабомб в России является НПО "Базальт" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Базальт НПО
Кронштадт
Ростех
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
Похожие новости
10.10.2018
Допилились: «Альтаир» улетает из Казани в Екатеринбург
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
13.07.2010
БЛА на "танковом МАКСе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК