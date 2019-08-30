В России создадут 250-килограммовую противопожарную авиабомбу

Компания "Кронштадт" и ряд российских предприятий уже разработали бомбу в 500-килограммовом варианте

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" и ряд российских предприятий совместно разрабатывают авиабомбу массой 250 кг для борьбы с пожарами, которую предлагается сбрасывать с беспилотников на очаги возгораний. Об этом сообщил в четверг ТАСС на авиасалоне МАКС гендиректор группы Сергей Богатиков.

"Мы сейчас прорабатываем возможность применения средства пожаротушения - авиационной противопожарной бомбы, которая обеспечивает локализацию пожара. Она уже разработана в 500-килограммовом варианте, мы прорабатываем 250-килограммовый образец под наши беспилотники", - сказал Богатиков.

По его словам, при борьбе с пожарами главная задача - выявить источник возгорания, сообщить его место и сразу прибыть туда, сфотографировать его с беспилотников и попробовать локализовать пожар в зачаточном состоянии. Новое средство пожаротушения представляет порошковый огнетушитель, который работает на площади более 500 кв. м, уточнил собеседник агентства.

"Мы можем оперативно реагировать и предлагаем систему, которая будет решать эти задачи на больших расстояниях. Мы предлагаем создать некую группировку беспилотников, которая будет работать в этом направлении [тушении пожаров] по всей стране", - отметил Богатиков.

Компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотники большой продолжительности полета, внеаэродромного базирования, бортовое оборудование для них, а также занимается другими проектами.

Одним из производителей противопожарных авиабомб в России является НПО "Базальт" (входит в госкорпорацию "Ростех").