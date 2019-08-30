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30.08.2019
Независимое военное обозрение

Россия может разместить "Калибры" в Венесуэле и на Кубе

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Очередной пуск "Булавы" признан успешным. Фото с сайта Министерства обороны РФ
Очередной пуск "Булавы" признан успешным. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Москва ищет симметричный ответ на угрозы от американских "Томагавков" наземного базирования

Россия уже сейчас может симметрично ответить на попытки США создать оружие, которое ранее подпадало под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение высказали "НГ" военные эксперты, комментируя поручение президента Владимира Путина Минобороны и МИД РФ "принять исчерпывающие меры" в связи с испытаниями США 18 августа новой крылатой ракеты ("Томагавка" наземного базирования). Это меры геополитического характера, для реализации которых у РФ имеется международная договорно-правовая база с некоторыми государствами Латинской Америки.

Как рассказал "НГ" военный эксперт генерал-майор Владимир Богатырев, "у России имеются правовые основания в ответ на появление у США после выхода из ДРСМД новых вооружений размещать свои подводные лодки и корабли с морскими ракетами средней и меньшей дальности в относительной близости от границ США". Богатырев, который до увольнения в запас возглавлял одно из управлений Минобороны РФ, напомнил, что 15 августа глава военного ведомства Сергей Шойгу и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей двух стран. "У Венесуэлы есть отличные морские порты, в которые корабли и субмарины ВМФ РФ могут на регулярной основе заходить, пополнять запасы, после чего выполнять боевые задачи у берегов Северной Америки", – отметил эксперт.

Он указал на то, что практически все новые надводные корабли океанической зоны ВМФ РФ и новые дизель-электрические подводные лодки вооружены сейчас крылатыми ракетами среднего радиуса действия "Калибр", которые прошли боевое крещение в Сирии.

"Калибрами" по боевикам в 2015–2017 годах вели огонь на дальности более 2 тыс. км фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подлодки "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино". Эти и другие корабли и субмарины могут выполнять задачи в зоне Карибского моря, в Тихом и Атлантическом океанах", – считает собеседник "НГ".

Помимо этого, по мнению эксперта, "одной из мер, нейтрализующей потенциальные угрозы от новых американских вооружений, включая испытанную недавно США крылатую ракету, может стать гиперзвуковое оружие. В частности, это ракета "Циркон", способная поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров". Генерал отметил, что ракета "Циркон", которая способна развивать скорость около девяти Махов, предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

Подобное мнение высказал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он считает, что Москве надо переговорить с руководством Венесуэлы по поводу размещения в этой стране ракет, запрещенных ДРСМД: "Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис – 2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев. Если подобная система будет размещена в Венесуэле, то США будут более аккуратно себя вести".

"НГ" уже писала о том, что в условиях возможного расторжения договоров по ядерному разоружению Москва наращивает присутствие вблизи границ США (см. номер от 11.12.18) и планирует разместить российскую стратегическую авиацию на одном из венесуэльских островов (остров Орчила) в Карибском море, где имеются военно-морская база и военный аэродром. "Пока эта идея не реализована, – заявил "НГ" генерал Богатырев. – Однако уже есть соглашение по заходу кораблей ВМФ РФ в порты Венесуэлы. И это с военно-стратегической точки зрения очень важно, так как в Российской армии только на кораблях ВМФ РФ имеются ракеты меньшего и среднего радиуса действия". Эксперт замечает, у Москвы есть соглашение и с Никарагуа об упрощенном порядке захода военных кораблей РФ в порты этой страны (подписано в феврале 2015 года). Не исключено, что аналогичный документ будет подписан и с Кубой, так как Гавана не раз заявляла о своем желании продолжить начатое во времена СССР взаимодействие с Москвой в военно-морской сфере.

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза военнослужащих капитан 1 ранга Олег Шведков сказал "НГ", что "возможное перманентное присутствие у берегов США военных кораблей РФ, оснащенных ракетами средней и меньшей дальности, конечно, будет для них головной болью". "Пока об этом эксперты говорят в рамках информационного противоборства, – говорит Шведков. – Для России будет весьма затратно держать свой военный флот у берегов Северной Америки. Хотя во времена СССР наши дизельные субмарины регулярно заходили на Кубу, раздражая американцев. А атомоходы несли боевое патрулирование в непосредственной близости от берегов США под водой. Сейчас такое может повториться, если наш флот будет постоянным гостем у Американского контингента".

"Россия поддерживает ракетно-ядерный паритет с США благодаря своим Стратегическим ядерным силам, в которых морская компонента играет немаловажную роль", – полагает эксперт. Он отмечает: "Успешный запуск 24 августа с российских подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Синева" и "Булава" вряд ли можно считать симметричным ответом Москвы на недавние испытания США крылатой ракеты среднего радиуса действия. Эти МБР попадают под пока еще действующий российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). На это указывает и информация Минобороны о том, что пуски МБР были осуществлены "в соответствии с планом боевой подготовки".

Таким образом, у России есть немало вариантов, чтобы обеспечить свою безопасность и предостеречь США от развертывания ракет, запрещенных ранее ДРСМД. Как считает военный эксперт генерал-майор Владимир Дворкин, помимо военно-дипломатических шагов и информационного противодействия в настоящее время у РФ готов "очень простой ответ". "Калибр", который работает с кораблей, может быть поставлен и на наземную самоходную пусковую установку. Хотя это неядерные пока что крылатые ракеты и какого-то стратегического характера они не носят", – сказал он.

"Если американцы будут развертывать свои ракеты (имеются в виду ракеты средней и меньшей дальности. – "НГ") в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что они и хотят сделать, то нам нужно будет думать об ответе, – говорит Дворкин, который ранее руководил 4-м Центральным научно-исследовательским институтом (занимался ракетно-ядерным планированием). – Мы не можем там много развертывать, потому что рядом стратегический союзник – Китай. Поэтому, я думаю, темпы развертывания "Калибров" в регионе будут незначительные".


Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

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