Россия может разместить "Калибры" в Венесуэле и на Кубе

Москва ищет симметричный ответ на угрозы от американских "Томагавков" наземного базирования

Россия уже сейчас может симметрично ответить на попытки США создать оружие, которое ранее подпадало под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение высказали "НГ" военные эксперты, комментируя поручение президента Владимира Путина Минобороны и МИД РФ "принять исчерпывающие меры" в связи с испытаниями США 18 августа новой крылатой ракеты ("Томагавка" наземного базирования). Это меры геополитического характера, для реализации которых у РФ имеется международная договорно-правовая база с некоторыми государствами Латинской Америки.

Как рассказал "НГ" военный эксперт генерал-майор Владимир Богатырев, "у России имеются правовые основания в ответ на появление у США после выхода из ДРСМД новых вооружений размещать свои подводные лодки и корабли с морскими ракетами средней и меньшей дальности в относительной близости от границ США". Богатырев, который до увольнения в запас возглавлял одно из управлений Минобороны РФ, напомнил, что 15 августа глава военного ведомства Сергей Шойгу и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей двух стран. "У Венесуэлы есть отличные морские порты, в которые корабли и субмарины ВМФ РФ могут на регулярной основе заходить, пополнять запасы, после чего выполнять боевые задачи у берегов Северной Америки", – отметил эксперт.

Он указал на то, что практически все новые надводные корабли океанической зоны ВМФ РФ и новые дизель-электрические подводные лодки вооружены сейчас крылатыми ракетами среднего радиуса действия "Калибр", которые прошли боевое крещение в Сирии.

"Калибрами" по боевикам в 2015–2017 годах вели огонь на дальности более 2 тыс. км фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подлодки "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино". Эти и другие корабли и субмарины могут выполнять задачи в зоне Карибского моря, в Тихом и Атлантическом океанах", – считает собеседник "НГ".

Помимо этого, по мнению эксперта, "одной из мер, нейтрализующей потенциальные угрозы от новых американских вооружений, включая испытанную недавно США крылатую ракету, может стать гиперзвуковое оружие. В частности, это ракета "Циркон", способная поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров". Генерал отметил, что ракета "Циркон", которая способна развивать скорость около девяти Махов, предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

Подобное мнение высказал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он считает, что Москве надо переговорить с руководством Венесуэлы по поводу размещения в этой стране ракет, запрещенных ДРСМД: "Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис – 2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев. Если подобная система будет размещена в Венесуэле, то США будут более аккуратно себя вести".

"НГ" уже писала о том, что в условиях возможного расторжения договоров по ядерному разоружению Москва наращивает присутствие вблизи границ США (см. номер от 11.12.18) и планирует разместить российскую стратегическую авиацию на одном из венесуэльских островов (остров Орчила) в Карибском море, где имеются военно-морская база и военный аэродром. "Пока эта идея не реализована, – заявил "НГ" генерал Богатырев. – Однако уже есть соглашение по заходу кораблей ВМФ РФ в порты Венесуэлы. И это с военно-стратегической точки зрения очень важно, так как в Российской армии только на кораблях ВМФ РФ имеются ракеты меньшего и среднего радиуса действия". Эксперт замечает, у Москвы есть соглашение и с Никарагуа об упрощенном порядке захода военных кораблей РФ в порты этой страны (подписано в феврале 2015 года). Не исключено, что аналогичный документ будет подписан и с Кубой, так как Гавана не раз заявляла о своем желании продолжить начатое во времена СССР взаимодействие с Москвой в военно-морской сфере.

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза военнослужащих капитан 1 ранга Олег Шведков сказал "НГ", что "возможное перманентное присутствие у берегов США военных кораблей РФ, оснащенных ракетами средней и меньшей дальности, конечно, будет для них головной болью". "Пока об этом эксперты говорят в рамках информационного противоборства, – говорит Шведков. – Для России будет весьма затратно держать свой военный флот у берегов Северной Америки. Хотя во времена СССР наши дизельные субмарины регулярно заходили на Кубу, раздражая американцев. А атомоходы несли боевое патрулирование в непосредственной близости от берегов США под водой. Сейчас такое может повториться, если наш флот будет постоянным гостем у Американского контингента".

"Россия поддерживает ракетно-ядерный паритет с США благодаря своим Стратегическим ядерным силам, в которых морская компонента играет немаловажную роль", – полагает эксперт. Он отмечает: "Успешный запуск 24 августа с российских подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Синева" и "Булава" вряд ли можно считать симметричным ответом Москвы на недавние испытания США крылатой ракеты среднего радиуса действия. Эти МБР попадают под пока еще действующий российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). На это указывает и информация Минобороны о том, что пуски МБР были осуществлены "в соответствии с планом боевой подготовки".

Таким образом, у России есть немало вариантов, чтобы обеспечить свою безопасность и предостеречь США от развертывания ракет, запрещенных ранее ДРСМД. Как считает военный эксперт генерал-майор Владимир Дворкин, помимо военно-дипломатических шагов и информационного противодействия в настоящее время у РФ готов "очень простой ответ". "Калибр", который работает с кораблей, может быть поставлен и на наземную самоходную пусковую установку. Хотя это неядерные пока что крылатые ракеты и какого-то стратегического характера они не носят", – сказал он.

"Если американцы будут развертывать свои ракеты (имеются в виду ракеты средней и меньшей дальности. – "НГ") в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что они и хотят сделать, то нам нужно будет думать об ответе, – говорит Дворкин, который ранее руководил 4-м Центральным научно-исследовательским институтом (занимался ракетно-ядерным планированием). – Мы не можем там много развертывать, потому что рядом стратегический союзник – Китай. Поэтому, я думаю, темпы развертывания "Калибров" в регионе будут незначительные".

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"