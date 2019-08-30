Москва доработает преодолевающие ПРО США "Цирконы" и "Скифы"

Авария под Северодвинском может быть связана с экспериментами на перспективных носителях стратегического оружия

Российский МИД приоткрыл завесу тайны о ЧП, случившемся 8 августа на морском полигоне ВМФ под Северодвинском при испытании ракетного оружия. И.о. постпреда РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов на сессии рабочей группы по вопросам проверки Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) обрисовал тип этого оружия. По словам Карпова, оно является "одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны".

Дипломат заверил, что авария не имеет отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету ДВЗЯИ, в чем после инцидента на полигоне ВМФ некоторые международные организации и СМИ стали обвинять Россию. Карпов подчеркнул, что подробностей об испытаниях перспективного оружия на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне ВМФ России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря, он сообщать не будет. "Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет", – отметил дипломат, уточнив, что опасности жизни и здоровью населения в данном регионе нет.

Из слов Карпова ясно, что скорее всего испытывалось стратегическое или среднего радиуса действия ракетное оружие, главная цель которого – преодоление ПРО США. 21 августа президент Владимир Путин заявил, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работы над "перспективными вооружениями".

Других официальных подробностей, видимо, уже не будет. Ссылаясь на положения ДВЗЯИ, Алексей Карпов сообщил, что в этом документе "зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю".

Ранее в Росатоме заявляли, что "трагедия на полигоне ВМФ произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке". По данным Росгидромета, после инцидента "уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась". Таким образом, совершенно ясно, что не было подрыва ядерного боеприпаса, как это происходит при ядерных испытаниях. В результате аварии разлетелись изотопные соединения, образовав на время локальное радиоактивное облако.

Все эти данные свидетельствуют и о том, что скорее всего на полигоне ВМФ под Северодвинском проходили не ядерные испытания, а эксперименты на перспективных носителях стратегического оружия. Какого – неизвестно. Но и носители его тоже являются загадкой. Некоторые СМИ предполагали, что "неудачные эксперименты были связаны с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракеты "Циркон", в топливном компоненте для жидкостной двигательной установки которой применяются каталитические присадки". Утверждения же западных экспертов, в первую очередь американских, о том, что испытывалась малозаметная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", ранее "НГ" на правах анонимности опроверг представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, знакомый с проблемой (см. номер от 11.08.19).

Многие СМИ, в том числе западные, рассматривают высказанную в одной из российских газет версию о том, что трагедия под Северодвинском связана с "не совсем удачными" испытаниями ракеты донного базирования "Скиф". Якобы радиоактивное облако возникло в связи со взрывом при испытании на радиоизотопном источнике питания, так называемой "ядерной батарейке", позволяющей "Скифу" долгое время стоять на боевом дежурстве под водой. "Гринпис России" утверждает, что на морском полигоне в Белом море "взрыв произошел в воде на небольшой глубине под понтоном", на котором находились исследователи (многие из которых были ранены, а некоторые – погибли).

"При испытаниях вооружений всегда бывают неудачи, происшествия. Но я знаю, что в целом разработка нашими специалистами перспективных видов вооружений, способных преодолевать ПРО США, идет в России успешно. Об этом не раз сообщали официальные лица в военно-политическом руководстве страны", – сказал "НГ" военный эксперт Владимир Попов. Он обратил внимание на тот факт, что еще в феврале 2019 года Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сообщил, что российская гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", которая "может работать на дальности более тысячи километров как по морским, так и по наземным целям", будет принята на вооружение в запланированные сроки.

Бывший главком Воздушно-космических сил РФ, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил недавно, что ракета "Циркон" станет одним из основных средств сдерживания потенциальных противников России. Ее развертывание запланировано в рамках новой Государственной программы вооружений на 2018–2027 годы. "Эта гиперзвуковая ракета обладает высокой точностью, маневренностью, летает на неуловимых даже для высокочувствительных радаров высотах и скоростях. Даже современные средства ПВО, стоящие на вооружении прогрессивных стран, не способны распознать ее и поразить", – отметил сенатор.

Бондарев еще в 2017 году рассказывал и о перспективной баллистической ракете донного базирования "Скиф". Про его словам, она уже тогда, как и гиперзвуковая ракета "Циркон", входила в арсенал Вооруженных сил страны. По данным открытых источников, опытно-конструкторская работа "Скиф" предполагает создание транспортно-пускового контейнера для баллистических ракет, который позволит запускать их с большой глубины. Головные боевые части ракет могут быть оснащены как перспективными гиперблоками (типа "Авангард"), так и простыми ядерными боеприпасами большой мощности. Такие ракеты обнаружить практически невозможно. Проблема в том, как долго они могут находиться на боевом дежурстве под водой. Чтобы это происходило в течение нескольких лет, энергетическое обеспечение системы управления "Скифом", по данным СМИ, будет осуществлять "ядерная батарейка". "В РФ остались со времен СССР подобные технологии, когда на основе так называемых радионуклидных термоэлектрических генераторов создавались источники энергии, которые использовались не только в военных, но и промышленных целях", – отмечает Владимир Попов.

По его мнению, перед ОПК России сейчас "стоит задача как можно быстрее доработать "Цирконы", "Скифы" и другие перспективные виды ракет, способные гарантированно преодолевать ПРО США. И эта работа хотя и с проблемами, но планомерно продвигается".

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"