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30.08.2019
ТАСС

Резидент "Сколково" представил на МАКС спутник для показа рекламы из космоса

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Демонстрация рекламы будет осуществляться за счет построения группировки таких микроспутников на орбите высотой около 600 км в виде рекламируемого логотипа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Резиденты "Сколково" представляют на авиационно-космическом салоне МАКС-2019 дрон с гибридным двигателем, который имеет рекордные для своего класса характеристики, и микроспутник, предназначенный для показа рекламы из космоса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Фонда "Сколково".

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Geodrone-GDM - единственный в своем классе, способный при весе 15 кг продержаться в воздухе более трех часов. Аппарат имеет гибридную бензиново-электрическую силовую установку (работает на АИ-92), что позволяет ему летать намного дольше, чем аппараты на электрических аккумуляторах, отметили в пресс-службе компании "Съемка с воздуха" (создатель дрона). В четверг на МАКС планируется продемонстрировать рекордный полет гибридного дрона Geodrone-GDM продолжительностью более трех часов, уточнили ТАСС в пресс-службе.

В компании пояснили, что долгое время полета и большая грузоподъемность позволяет аппарату эффективней решать поисково-спасательные задачи (в лесу, горах, на воде), осуществлять перенос малогабаритных грузов (аптечки, надувные плавсредства), проводить мониторинг местности (леса, поля, водоемы), экологический мониторинг за счет установки специальной полезной нагрузки: радиолокаторы, сотовые станции, маяки, камеры оптического и теплового диапазона и т. д.

Космическая реклама

Другой резидент "Сколково", частная космическая компания Avant Space представила накануне на МАКС микроспутниковую платформу Cubesat 16U с ионным двигателем GT-50, предназначенную для демонстрации рекламы из космоса.

Демонстрация рекламы будет осуществляться за счет построения группировки таких микроспутников на орбите высотой около 600 км в виде рекламируемого логотипа. В рамках реализации проекта "Реклама в космосе", который реализуется совместно с НТИ "Аэронет", к 2023 году Avant Space планирует запустить в космос группировку (рой) микроспутников из 20 космических аппаратов, оснащенных ионной двигательной установкой и ярким источником света на лазерных диодах для проецирования рекламных логотипов в ночном небе. Рой микроспутников будет выстраиваться на орбите в форме рекламируемого логотипа, причем каждый спутник будет выглядеть с Земли как отдельная светящаяся точка.

"Проект создает новую среду продвижения рекламы, что позволит значительно видоизменить мировой маркетинговый рынок. Мы создаем новый инструмент на рекламном рынке для глобального и быстрого охвата аудитории, что позволит без ограничений и барьеров демонстрировать рекламу на все крупные города мира, с ожидаемым охватом людей, которые увидят рекламу, более 1 млрд человек. Мы предполагаем, что ежегодная выручка составит около $100 млн в год", - сказал гендиректор компании Avant Space Антон Оссовский.

Он уточнил, что на МАКС был представлен полноценный массогабаритный макет спутника, который соответствует и по размерам, и по своей комплектации подсистемами тому, что будет запускаться в 2021 году в качестве первого тестового аппарата. Cubesat - первый в России микроспутник с ионным ракетным двигателем.

"Наш аппарат укомплектован двигательной установкой, что позволяет его свести с низкой орбиты буквально в течение нескольких месяцев, чтобы увести в плотные слои атмосферы, где он сгорит. Поэтому мы никак не остаемся там в качестве космического мусора", - пояснил он ТАСС, отвечая на вопрос о риске увеличение космического мусора при реализации проекта.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
СКОЛКОВО
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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