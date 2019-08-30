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30.08.2019
Военное обозрение

КТРВ: Испытания "Циркона" идут интенсивно и без отставания от графика

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Испытания российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" продолжаются и идут интенсивными темпами. Окончание испытаний и передача ракеты заказчику пройдут в заранее установленные сроки. Об этом сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Источник изображения: topwar.ru

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Обносов заявил, что испытания гиперзвуковой ПКР "Циркон" идут интенсивно, согласно ранее утвержденному графику. По его словам, окончание испытаний и передача ракеты Минобороны пройдет в заранее обговоренные с военными сроки, отставания от графика нет. При этом он отказался предоставлять информацию по конкретным срокам.

Работа ведется интенсивно, закончится в согласованные с заказчиком сроки

- сообщил он.

Также гендиректор КТРВ пояснил, что в настоящее время еще рано говорить о создании ракеты "Циркон" наземного базирования для нанесения ударов по наземным целям, так как еще не закончены работы по противокорабельной версии ракеты.

Новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. ПКР будет запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса с вертикальными пусковыми установками, которые используются для ракет "Калибр" и "Оникс".

Ранее сообщалось, что в 2020 году будут произведены стрельбы с надводных кораблей и подводных лодок. Подводную часть испытаний планировалось начать многоцелевой подлодке проекта 885М "Казань", с борта которой был запланирован пуск ракеты в подводном положении, но возможно ее заменит другая российская субмарина, если "Казань" не успеет войти в состав российского флота. Первый пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта боевого корабля произведет фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Ранее все пуски ракеты производились с помощью наземного испытательного стенда.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
2020-й год
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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