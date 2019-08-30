Китай намерен создать новый палубный истребитель на основе J-20

Новый китайский палубный истребитель будет создан на основе истребителя пятого поколения J-20, поступившего на вооружение ВВС Китая в марте 2017 года. Об этом сообщает "Nplus1" со ссылкой на South China Morning Post.

Источник изображения: Минобороны Китая

Центральный военный совет Китая принял решение о том, что основой для разработки нового китайского истребителя для авианосцев послужит истребитель пятого поколения J-20. При этом подробности нового проекта пока не раскрываются, так же, как и технические характеристики J-20.

Предполагается, что новая версия палубного истребителя может получить новый планер, не требующий технологии "стелс", но также вероятен вариант, при котором конструкция самолета меняться не будет, но значительно усилится, чтобы выдерживать посадку на палубу авианосца и нагрузки, вызываемые торможением с помощью аэрофинишера. Можно предположить, что на самолете будет доработано шасси и бортовое оборудование. Палубная версия скорее всего получит складное крыло, технологию которого китайские конструкторы отработали на истребителях J-15, которые составляют основу авиакрыла авианосца "Ляонин".

С другой стороны, сейчас можно предполагать все что угодно, так как никакой достоверной информации по проекту просто нет.

По имеющимся данным из открытых источников, истребитель J-20 имеет в длину 20,4 метра и размах крыла 13,5 метра. Максимальная взлетная масса - 36,3 тонны.

Ранее в Китае заявляли, что на основе истребителя J-20 будет разработано целое семейство боевых самолетов.