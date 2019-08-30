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30.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Разработчик назвал сложной работу по гиперзвуковому "Циркону"

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Борис Обносов
Борис Обносов.
Источник изображения: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" идет интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Это техника. Она может и сегодня и завтра. Работа ведется интенсивно. Закончится в согласованные с заказчиком сроки", – передает РИА "Новости" слова Обносова на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

"Вы знаете, что работа сложная, работа непростая", – добавил он.

В начале августа президент Владимир Путин в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, и пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что представляет собой гиперзвуковое оружие и зачем оно нужно?



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
МАКС-20XX
РСМД
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