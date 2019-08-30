Разработчик назвал сложной работу по гиперзвуковому "Циркону"

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" идет интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Это техника. Она может и сегодня и завтра. Работа ведется интенсивно. Закончится в согласованные с заказчиком сроки", – передает РИА "Новости" слова Обносова на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

"Вы знаете, что работа сложная, работа непростая", – добавил он.

В начале августа президент Владимир Путин в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, и пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что представляет собой гиперзвуковое оружие и зачем оно нужно?

Дмитрий Зубарев