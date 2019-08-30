Будущее военной помощи США "незалежной" под вопросом

Президент США Дональд Трамп распорядился провести полную проверку военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $ 250 млн.

Как передает газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме, формально проверка вызвана желанием Трампа убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Отмечается, что среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом, на время ревизии выделение средств Украине будет заморожено. В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США (который находится под контролем демократов) выразили тревогу в связи с решением Трампа.

"У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", - говорится в заявлении представителя комитета.