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30.08.2019
Военно-промышленный курьер

На МАКСе показан макет перспективной кабины самолета военно-транспортной авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стал местом сосредоточения лучших достижений отрасли. Ведущие производители самолетов и авионики представили свою продукцию.

Среди них российская компания АО "Котлин-Новатор", основным направлением деятельности которой является разработка пилотажно-навигационных комплексов для самолетов военно-транспортной авиации. На своем стенде разработчик представил перспективную кабину самолета, оснащенную системами собственного производства.

"В верхней части кабины расположена система СУОСО, которая управляет основными самолетными системами: электрикой, гидравликой, топливной системой и системой пожаротушения. В данный момент аналогичная система установлена на самолете Ил-112В и проходит летные испытания. Основными в этой экспозиции являются широкоформатные индикаторы с диагональю в 17 дюймов, и на таком большом формате можно по-разному комбинировать приборы, более интересно управлять различными параметрами, и главное, что здесь представлено, - так называемое синтетическое видение.

Это такой 3D-мир, который позволяет летчику в плохих погодных условиях более безопасно управлять самолетом. Потому, что он видит всю окружающую картинку", - сообщил первый заместитель генерального директора компании Виталий Жук.

Еще одним традиционным видом деятельности компании является разработка локационных систем.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
Котлин-Новатор
Проекты
МАКС-20XX
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