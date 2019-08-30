Войти
30.08.2019
Интерфакс-АВН

Для Су-57 разработали умное кресло-катапульту

486
0
0
Сергей Поздняков
Сергей Поздняков.
Источник изображения: © Пресс-служба НПП "Звезда"

Оно не получит функцию автоматического отстрела

Жуковский. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Новое кресло-катапульту разработали для истребителя пятого поколения Су-57, сообщил журналистам гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Основная особенность это совершенные мозги, автоматика, которая на всех высотах, скоростях позволяет проводить спасение лётчика", - сказал Поздняков.

В то же время он отметил, что у изделия не будет функции, позволяющей осуществлять катапультирование в автоматическом режиме.

"Пока мы этим не занимаемся", - заявил Поздняков.

В 2017 году глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков сообщил в интервью телеканалу "Звезда", что новое кресло-катапульта для Су-57 сможет самостоятельно принимать решение о катапультировании летчика.

"Работа над возможностью автоматического катапультирования продолжается", - сказал тогда Насенков, однако, по словам главы НПП "Звезда", в данный момент необходимости в подобной функции для Су-57 нет.

"Это актуально для палубных и самолетов вертикального взлёта и посадки", - сказал Поздняков в четверг, отметив, что предприятие готово приступить к подобным разработкам, если получит соответствующий заказ.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу," опубликованном во вторник, заявил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57. Он отметил, что мощности завода позволяют обеспечить выполнение контракта с Минобороны на 76 истребителей Су-57 и параллельно выпускать самолёты Су-35.

Первый Су-57, изготовленный в рамках контракта на установочную партию из двух машин, будет передан Минобороны России в ноябре 2019 года. Второй самолет военные получат в 2020 году.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОДК УК
Технодинамика
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
27.08.2019
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
12.08.2019
Новое вооружение для Су-57 начнут разрабатывать не раньше 2020 года
01.04.2019
Документы о разрешении экспорта Су-57 почти согласованы - источник
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК